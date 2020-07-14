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Криминал

Позвал на собеседование: новосибирец заманил женщину в вагон и попытался изнасиловать

Потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла спастись

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Сибирячка смогла отбиться от нападавшего

Сибирячка смогла отбиться от нападавшего

Новосибирец попытался изнасиловать женщину в депо

В Новосибирске возбуждено уголовное дело против 45-летнего мужчины, который попытался изнасиловать 30-летнюю сибирячку. Он заманил женщину в вагон под предлогом собеседования.

Инцидент произошёл 7 июля около 17:00, вагон стоял в отстойнике депо. При этом сам обвиняемый не являлся сотрудником РЖД. С потерпевшей мужчина познакомился через объявление о поиске работы — сибирячка хотела трудоустроиться на РЖД, поэтому и пришла на встречу к вагону.

— Он обманным путем привел потерпевшую, под предлогом трудоустройства, с применением насилия попытался совершить в отношении неё изнасилование. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог в связи с тем, что потерпевшая оказала ему активное сопротивление и скрылась в соседнем купе, заперев дверь, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

Мужчина с места происшествия сбежал, а сибирячка обратилась в полицию.

Сейчас против новосибирца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ «Покушение на изнасилование». Ему уже предъявлено обвинение. Мужчина находится в СИЗО. Свою вину он признал. Ранее он уже был осуждён за другое изнасилование.

В конце марта Калининский районный суд отправил в СИЗО подозреваемого в попытке изнасилования, который 17 марта, угрожая ножом, напал на флориста. Видео происшествия было опубликовано в том числе и на НГС, а владелица салона рассказала подробности той ночи.

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попытка изнасилования
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