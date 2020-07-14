Позвал на собеседование: новосибирец заманил женщину в вагон и попытался изнасиловать

В Новосибирске возбуждено уголовное дело против 45-летнего мужчины, который попытался изнасиловать 30-летнюю сибирячку. Он заманил женщину в вагон под предлогом собеседования.

Инцидент произошёл 7 июля около 17:00, вагон стоял в отстойнике депо. При этом сам обвиняемый не являлся сотрудником РЖД. С потерпевшей мужчина познакомился через объявление о поиске работы — сибирячка хотела трудоустроиться на РЖД, поэтому и пришла на встречу к вагону.

— Он обманным путем привел потерпевшую, под предлогом трудоустройства, с применением насилия попытался совершить в отношении неё изнасилование. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог в связи с тем, что потерпевшая оказала ему активное сопротивление и скрылась в соседнем купе, заперев дверь, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.