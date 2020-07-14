В доме Железнодорожного района рухнул потолок — при разборе завалов нашли тело человека

В жилом доме Новосибирска упал потолок
В Железнодорожном районе рухнули потолочные перекрытия в доме на Владимировском спуске. В завалах нашли тело 64-летнего мужчины.
О трагедии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
— Сегодня в 9:16 поступила заявка об обрушении в многоквартирном доме на ул. Владимировский спуск, 2. По прибытии к месту вызова было установлено, что в жилом многоквартирном доме на 2-м этаже в комнате обрушились потолочные перекрытия на площади 8 кв. м. Из-под завалов был извлечен мужчина 1956 года рождения, скорой медицинской помощью была констатирована смерть, — рассказали в МЧС.
На месте работают спасатели и силы пожарно-спасательного гарнизона. Проводится оценка всех перекрытий в данном жилом доме.
Вызов также поступал в дежурную службу 112:
— Поступила заявка, что делают кровлю на крыше, обвалился потолок. Проживает там инвалид, возможно, придавило.
По данным медиков, мужчина мог умереть ещё до обрушения.
— Под обвалившейся крышей было обнаружено тело мужчины. Смерть, вероятно, наступила раньше, чем обвалилась крыша, судя по состоянию трупа и запаху, — рассказала главврач скорой медицинской помощи Ирина Большакова.
Обновлено. Позже Ирина Большакова уточнила, что обрушение произошло ночью. Поэтому по состоянию трупа врачи не могут установить точное время смерти, а также её причину. Это будет выяснять судебный медик.
В пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области сообщили, что по факту обрушения проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.
Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила, что организация, которая делала капитальный ремонт кровли, оставила стройматериалы на крыше дома.
– Прокуратура оценит законность действий управляющей и подрядной организации по выполнению работ, соблюдению требований жилищного и градостроительного законодательства, – сообщили в ведомстве.
Если вам что-то известно об этом происшествии, вы знаете, кем был погибший или подробности того, что произошло в этом доме сегодня утром, то сообщите об этом в редакцию по номеру: +7 923 157–00–00 (в любом мессенджере) или на почту: news@ngs.ru.
Зимой во время обрушения крыши в Академгородке погибла 22-летняя девушка. Это произошло во время вечеринки в старом здании. Организаторы мероприятия пошли под суд.