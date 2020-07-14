В доме Железнодорожного района рухнул потолок — при разборе завалов нашли тело человека

На месте работают спасатели и силы пожарно-спасательного гарнизона. Проводится оценка всех перекрытий в данном жилом доме.



Вызов также поступал в дежурную службу 112:

— Поступила заявка, что делают кровлю на крыше, обвалился потолок. Проживает там инвалид, возможно, придавило.



По данным медиков, мужчина мог умереть ещё до обрушения.

— Под обвалившейся крышей было обнаружено тело мужчины. Смерть, вероятно, наступила раньше, чем обвалилась крыша, судя по состоянию трупа и запаху, — рассказала главврач скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Обновлено. Позже Ирина Большакова уточнила, что обрушение произошло ночью. Поэтому по состоянию трупа врачи не могут установить точное время смерти, а также её причину. Это будет выяснять судебный медик.

В пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области сообщили, что по факту обрушения проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила, что организация, которая делала капитальный ремонт кровли, оставила стройматериалы на крыше дома.