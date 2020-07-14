14 июля вторник
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 70.75
eur 80.09
Тема дняОт коронавируса умер известный новосибирец

Все новости

Все новости
Происшествия

В доме Железнодорожного района рухнул потолок — при разборе завалов нашли тело человека

Трагедия произошла в двухэтажном доме на Владимировском спуске, 2

17 239
112 Обсудить

Поделиться

На месте работают спасатели

На месте работают спасатели

В жилом доме Новосибирска упал потолок

В Железнодорожном районе рухнули потолочные перекрытия в доме на Владимировском спуске. В завалах нашли тело 64-летнего мужчины.

О трагедии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Сегодня в 9:16 поступила заявка об обрушении в многоквартирном доме на ул. Владимировский спуск, 2. По прибытии к месту вызова было установлено, что в жилом многоквартирном доме на 2-м этаже в комнате обрушились потолочные перекрытия на площади 8 кв. м. Из-под завалов был извлечен мужчина 1956 года рождения, скорой медицинской помощью была констатирована смерть, — рассказали в МЧС.

Потолок обрушился на площади около 8 кв. м

Потолок обрушился на площади около 8 кв. м

На месте работают спасатели и силы пожарно-спасательного гарнизона. Проводится оценка всех перекрытий в данном жилом доме.

Вызов также поступал в дежурную службу 112:

— Поступила заявка, что делают кровлю на крыше, обвалился потолок. Проживает там инвалид, возможно, придавило.

По данным медиков, мужчина мог умереть ещё до обрушения.

— Под обвалившейся крышей было обнаружено тело мужчины. Смерть, вероятно, наступила раньше, чем обвалилась крыша, судя по состоянию трупа и запаху, — рассказала главврач скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Обновлено. Позже Ирина Большакова уточнила, что обрушение произошло ночью. Поэтому по состоянию трупа врачи не могут установить точное время смерти, а также её причину. Это будет выяснять судебный медик.

В пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области сообщили, что по факту обрушения проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила, что организация, которая делала капитальный ремонт кровли, оставила стройматериалы на крыше дома.

– Прокуратура оценит законность действий управляющей и подрядной организации по выполнению работ, соблюдению требований жилищного и градостроительного законодательства, – сообщили в ведомстве.

Если вам что-то известно об этом происшествии, вы знаете, кем был погибший или подробности того, что произошло в этом доме сегодня утром, то сообщите об этом в редакцию по номеру: +7 923 157–00–00 (в любом мессенджере) или на почту: news@ngs.ru.

Зимой во время обрушения крыши в Академгородке погибла 22-летняя девушка. Это произошло во время вечеринки в старом здании. Организаторы мероприятия пошли под суд.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ20
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

Железнодорожный районобрушение крышипогибший
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (112)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!