В Новосибирске водитель сбил 40-летнего мужчину и скрылся с места ДТП

От наезда пострадал мужчина 1980 года рождения. С ушибами головы и грудной клетки его доставили в больницу.

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На прошлой неделе в Ленинском районе Новосибирска водитель на неустановленном автомобиле сбил двух детей и скрылся с места происшествия. Пострадавших в результате аварии увезли в больницу с сотрясением головного мозга.