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Происшествия

В Новосибирске водитель сбил 40-летнего мужчину и скрылся с места ДТП

Пострадавшего доставили в больницу

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Водитель скрылся с места происшествия

Водитель скрылся с места происшествия

Вчера вечером, 13 июля, в Ленинском районе водитель на неустановленном автомобиле сбил мужчину на пешеходном переходе. Автомобилист скрылся с места происшествия.

— В 19 часов 30 минут неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по дороге без названия со стороны улицы 2-й Станционной в сторону улицы Большой. Напротив дома № 580/1 на улице Большой совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения, в зоне регулируемого пешеходного перехода. С места ДТП автомобиль скрылся, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

От наезда пострадал мужчина 1980 года рождения. С ушибами головы и грудной клетки его доставили в больницу.

Если вам что-либо известно о водителе, вы стали свидетелем этого происшествия и запомнили номер автомобиля, то сообщите об этом в редакцию по номеру: +7 923 157-00-00 (в любом мессенджере) или на почту: news@ngs.ru.

На прошлой неделе в Ленинском районе Новосибирска водитель на неустановленном автомобиле сбил двух детей и скрылся с места происшествия. Пострадавших в результате аварии увезли в больницу с сотрясением головного мозга.

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ДТПЛенинский районводитель скрылся с места ДТП
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