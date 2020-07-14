В Новосибирске водитель сбил 40-летнего мужчину и скрылся с места ДТП

Вчера вечером, 13 июля, в Ленинском районе водитель на неустановленном автомобиле сбил мужчину на пешеходном переходе. Автомобилист скрылся с места происшествия.
— В 19 часов 30 минут неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по дороге без названия со стороны улицы 2-й Станционной в сторону улицы Большой. Напротив дома № 580/1 на улице Большой совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения, в зоне регулируемого пешеходного перехода. С места ДТП автомобиль скрылся, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
От наезда пострадал мужчина 1980 года рождения. С ушибами головы и грудной клетки его доставили в больницу.
Если вам что-либо известно о водителе, вы стали свидетелем этого происшествия и запомнили номер автомобиля, то сообщите об этом в редакцию по номеру: +7 923 157-00-00 (в любом мессенджере) или на почту: news@ngs.ru.
На прошлой неделе в Ленинском районе Новосибирска водитель на неустановленном автомобиле сбил двух детей и скрылся с места происшествия. Пострадавших в результате аварии увезли в больницу с сотрясением головного мозга.