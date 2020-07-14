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Тема дняОт коронавируса умер известный новосибирец

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В Новосибирской области выявили ещё 119 заболевших ковидом — свежая статистика

За сутки выписали с выздоровлением 168 человек

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Всего в НСО выявили 7505 случаев заражения

Всего в НСО выявили 7505 случаев заражения

В Новосибирской области выявили ещё 119 заболевших коронавирусом. Общее число пациентов, заболевших за время пандемии, составило 7505 человек.

Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в регионе.

— На утро 14 июля в регионе выявлено 7505 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+119 за последние сутки), в том числе 446 детей. 5367 пациентов выписаны с выздоровлением (+168 за сутки), — говорится в сообщении.

В реанимации находятся 84 человека, из них 17 — на искусственной вентиляции лёгких.

Под медицинским наблюдением в больницах находятся 516 жителей региона.

Также стало известно о двух умерших пациентах.

Вчера оперштаб сообщил о 112 заболевших ковидом.

НГС публиковал историю новосибирца Дмитрия Каменева, который в конце мая заболел ковидом. У Дмитрия развилась двухсторонняя пневмония средней тяжести. До болезни он весил 145 килограммов. За три недели лечения сибиряк похудел на 16 кг. О том, как ему «повезло» уехать на скорой (далеко не всех пациентов госпитализируют) и через что пришлось пройти — читайте в нашем материале.

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