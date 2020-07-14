В Новосибирской области выявили ещё 119 заболевших ковидом — свежая статистика

В Новосибирской области выявили ещё 119 заболевших коронавирусом. Общее число пациентов, заболевших за время пандемии, составило 7505 человек.

Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в регионе.

— На утро 14 июля в регионе выявлено 7505 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+119 за последние сутки), в том числе 446 детей. 5367 пациентов выписаны с выздоровлением (+168 за сутки), — говорится в сообщении.

В реанимации находятся 84 человека, из них 17 — на искусственной вентиляции лёгких.