В Новосибирской области выявили ещё 119 заболевших ковидом — свежая статистика

В Новосибирской области выявили ещё 119 заболевших коронавирусом. Общее число пациентов, заболевших за время пандемии, составило 7505 человек.
Об этом сообщил оперативный штаб по коронавирусу в регионе.
— На утро 14 июля в регионе выявлено 7505 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+119 за последние сутки), в том числе 446 детей. 5367 пациентов выписаны с выздоровлением (+168 за сутки), — говорится в сообщении.
В реанимации находятся 84 человека, из них 17 — на искусственной вентиляции лёгких.
Под медицинским наблюдением в больницах находятся 516 жителей региона.
Также стало известно о двух умерших пациентах.
Вчера оперштаб сообщил о 112 заболевших ковидом.
НГС публиковал историю новосибирца Дмитрия Каменева, который в конце мая заболел ковидом. У Дмитрия развилась двухсторонняя пневмония средней тяжести. До болезни он весил 145 килограммов. За три недели лечения сибиряк похудел на 16 кг. О том, как ему «повезло» уехать на скорой (далеко не всех пациентов госпитализируют) и через что пришлось пройти — читайте в нашем материале.