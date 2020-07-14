Ещё двое умерших: оперштаб опубликовал данные о погибших от коронавируса в НСО

В Новосибирской области от COVID-19 скончались ещё двое пациентов.

Об этом сегодня, 14 июля, сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области:

— Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 74 года и женщина в возрасте 73 года, — говорится в сообщении.

Всего в регионе от коронавируса умерли 148 человек. Вчера оперативный штаб сообщил о четырёх умерших.

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