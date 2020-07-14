Ещё двое умерших: оперштаб опубликовал данные о погибших от коронавируса в НСО

В Новосибирской области от COVID-19 скончались ещё двое пациентов.
Об этом сегодня, 14 июля, сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области:
— Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 74 года и женщина в возрасте 73 года, — говорится в сообщении.
Всего в регионе от коронавируса умерли 148 человек. Вчера оперативный штаб сообщил о четырёх умерших.
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На прошлой неделе от коронавируса скончался 18-летний алтайский студент. Молодой человек работал в студотряде по сбору ягод в Змеиногорском районе. Несколько дней назад в этом отряде произошла вспышка ОРВИ. Михаила с температурой увезли в Барнаул, где он впоследствии скончался. Близкие погибшего утверждают, что перед поездкой он сдавал тест на коронавирус, а значит, заразился уже во время работы. Подробности — в нашем материале.