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Ещё двое умерших: оперштаб опубликовал данные о погибших от коронавируса в НСО

Количество умерших от коронавируса в регионе достигло 148 человек

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Всего от коронавируса в регионе скончались 148 человек

Всего от коронавируса в регионе скончались 148 человек

В Новосибирской области от COVID-19 скончались ещё двое пациентов.

Об этом сегодня, 14 июля, сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области:

— Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 74 года и женщина в возрасте 73 года, — говорится в сообщении.

Всего в регионе от коронавируса умерли 148 человек. Вчера оперативный штаб сообщил о четырёх умерших.

Если вы знали умерших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

На прошлой неделе от коронавируса скончался 18-летний алтайский студент. Молодой человек работал в студотряде по сбору ягод в Змеиногорском районе. Несколько дней назад в этом отряде произошла вспышка ОРВИ. Михаила с температурой увезли в Барнаул, где он впоследствии скончался. Близкие погибшего утверждают, что перед поездкой он сдавал тест на коронавирус, а значит, заразился уже во время работы. Подробности — в нашем материале.

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