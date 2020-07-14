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Образование

В Южно-Чемском жилмассиве построят новый детский сад — работы планируют закончить в 2021 году

За работы готовы заплатить 176,2 млн рублей

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Средства на строительство выделят из городского бюджета

Средства на строительство выделят из городского бюджета

В Новосибирске ищут подрядчика на строительство детского сада-яслей на улице Виктора Шевелева, 14 в Южно-Чемском жилмассиве. За работы готовы заплатить 176,2 млн рублей.

Заказчиком выступает Управление капитального строительства Новосибирска. Средства на проведение работ выделят из городского бюджета.

По данным с сайта госзакупок, подрядчик должен будет выполнить подготовительные, земельные, свайные работы, установить фундамент и основания. Также ему предстоит возвести несущие и ограждающие конструкции, сделать кровлю, инженерные сети и прочие работы.

Срок завершения строительства — 29 января 2021 года. Электронный аукцион проведут 20 июля.

Зимой в Южно-Чемском жилмассиве построили новую школу на 1100 учеников. Там есть три физкультурных зала и один хореографический, в десяти кабинетах подключен Wi-Fi, а в столовой одновременно смогут есть 550 человек.

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