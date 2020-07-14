В Южно-Чемском жилмассиве построят новый детский сад — работы планируют закончить в 2021 году

В Новосибирске ищут подрядчика на строительство детского сада-яслей на улице Виктора Шевелева, 14 в Южно-Чемском жилмассиве. За работы готовы заплатить 176,2 млн рублей.



Заказчиком выступает Управление капитального строительства Новосибирска. Средства на проведение работ выделят из городского бюджета.



По данным с сайта госзакупок, подрядчик должен будет выполнить подготовительные, земельные, свайные работы, установить фундамент и основания. Также ему предстоит возвести несущие и ограждающие конструкции, сделать кровлю, инженерные сети и прочие работы.

