В Южно-Чемском жилмассиве построят новый детский сад — работы планируют закончить в 2021 году

В Новосибирске ищут подрядчика на строительство детского сада-яслей на улице Виктора Шевелева, 14 в Южно-Чемском жилмассиве. За работы готовы заплатить 176,2 млн рублей.
Заказчиком выступает Управление капитального строительства Новосибирска. Средства на проведение работ выделят из городского бюджета.
По данным с сайта госзакупок, подрядчик должен будет выполнить подготовительные, земельные, свайные работы, установить фундамент и основания. Также ему предстоит возвести несущие и ограждающие конструкции, сделать кровлю, инженерные сети и прочие работы.
Срок завершения строительства — 29 января 2021 года. Электронный аукцион проведут 20 июля.
Зимой в Южно-Чемском жилмассиве построили новую школу на 1100 учеников. Там есть три физкультурных зала и один хореографический, в десяти кабинетах подключен Wi-Fi, а в столовой одновременно смогут есть 550 человек.