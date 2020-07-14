В России отменили обязательную изоляцию для въезжающих из-за границы

С 15 июля прибывшие в РФ должны будут предоставить справку об отсутствии коронавируса. А если ее нет, в течение трех дней пройти тест на
Иностранцы, которые въезжают в Россию, также должны будут предоставлять справку или сдавать тест уже в России.
В постановлении при этом говорится, что работодатели должны ставить в известность сотрудников, выезжающих из страны, о новых требованиях и проверять документы у иностранных сотрудников.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ограничения на международные полеты начнут снимать во второй половине июля.