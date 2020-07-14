«Вы бьёте друг друга током»: танцовщица из Новосибирска прошла в финал проекта «Dance Революция»

Юлианна Кобцева, танцовщица из Новосибирска, прошла в финал проекта «Dance Революция» на Первом канале. Юлианна и её партнёр Владислав Руденко исполнили страстный танец, который покорил всех членов жюри — Аллу Сигалову, Сергея Полунина и Веру Брежневу.
— Ну, что мы молчим? Да, это был такой жесткий, прекрасный секс! В вас столько энергии, кажется, что она проходит в игольное ушко. Вы прекрасны, когда смотришь вам в глаза, то можно запеть любые песни от восторга, — высказалась заслуженный деятель искусств РФ Алла Сигалова.
Танец не оставил равнодушным и звезду мирового балета Сергея Полунина.
— Мне показалось, что много загруженности. Было много всего, мне хотелось дать вам подышать, весь танец смотришь в напряжении. Хотелось бы чуть больше свободы, — сделал вывод Сергей Полунин.
— Вы покорили моё сердце изначально, как только пришли в проект. Мне показалось, что вы бьёте друг друга током. Я хочу вас в финале! — воскликнула певица Вера Брежнева.
Сама участница проекта, Юлианна Кобцева, рассказала, что репетировать они начали ещё в конце марта.
— Идея принадлежит нашему хореографу Василию Козыреву, он продумал не только танец, но и костюмы, музыку. Мы начали ставить номер ещё до карантина, но потом съёмки перенесли, мы не виделись и не работали. Встретились за пять дней до эфира и всё это время упорно репетировали. Непросто было после карантина, потому что все немного потеряли форму, — поделилась Юлианна.
Также девушка добавила, что технически номер был очень сложным.
— У нас долго не получалось, мы сильно волновались за качество исполнения. Именно на выступлении мы собрались, и у нас всё получилось! На следующий номер у меня уже готов сольник. Я согласна с мнением судей, что этот номер очень плотный, но ведь именно это и даёт ту необходимую реакцию зрителя. Мне очень нравится, когда видна работа танцоров и хореографа. Номер держит в напряжении, мне кажется, что это самое главное.
Танец со столом (который на самом деле не танец, а аллегория политической ситуации в стране) не только можно было увидеть на кастинге популярного танцевального шоу «Танцы на ТНТ», который прошел 19 июня в Новосибирске. В этом году стартует последний сезон проекта. Из-за ситуации с коронавирусом дирекция проекта решила проводить кастинги дистанционно, поэтому сибирякам, желающим попасть на шоу, пришлось танцевать не перед живыми людьми, а на камеру. Как это было — в репортаже корреспондента НГС.