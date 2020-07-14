14 июля вторник
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 0/10
usd 70.75
eur 80.09
Тема дняОткрывают торговые центры

Все новости

Все новости
Развлечения

«Вы бьёте друг друга током»: танцовщица из Новосибирска прошла в финал проекта «Dance Революция»

Юлианна Кобцева и Владислав Руденко покорили судей своим страстным танцем

384
1 Обсудить

Поделиться

Ведущая шоу назвала Юлианну и Владислава самой страстной парой на проекте&nbsp;

Ведущая шоу назвала Юлианну и Владислава самой страстной парой на проекте 

Юлианна Кобцева, танцовщица из Новосибирска, прошла в финал проекта «Dance Революция» на Первом канале. Юлианна и её партнёр Владислав Руденко исполнили страстный танец, который покорил всех членов жюри — Аллу Сигалову, Сергея Полунина и Веру Брежневу.

— Ну, что мы молчим? Да, это был такой жесткий, прекрасный секс! В вас столько энергии, кажется, что она проходит в игольное ушко. Вы прекрасны, когда смотришь вам в глаза, то можно запеть любые песни от восторга, — высказалась заслуженный деятель искусств РФ Алла Сигалова.

Танец не оставил равнодушным и звезду мирового балета Сергея Полунина.

— Мне показалось, что много загруженности. Было много всего, мне хотелось дать вам подышать, весь танец смотришь в напряжении. Хотелось бы чуть больше свободы, — сделал вывод Сергей Полунин.

— Вы покорили моё сердце изначально, как только пришли в проект. Мне показалось, что вы бьёте друг друга током. Я хочу вас в финале! — воскликнула певица Вера Брежнева.

Полуфинал показали на Первом канале в минувшее воскресенье&nbsp;

Полуфинал показали на Первом канале в минувшее воскресенье 

Сама участница проекта, Юлианна Кобцева, рассказала, что репетировать они начали ещё в конце марта.

— Идея принадлежит нашему хореографу Василию Козыреву, он продумал не только танец, но и костюмы, музыку. Мы начали ставить номер ещё до карантина, но потом съёмки перенесли, мы не виделись и не работали. Встретились за пять дней до эфира и всё это время упорно репетировали. Непросто было после карантина, потому что все немного потеряли форму, — поделилась Юлианна.

Также девушка добавила, что технически номер был очень сложным.

— У нас долго не получалось, мы сильно волновались за качество исполнения. Именно на выступлении мы собрались, и у нас всё получилось! На следующий номер у меня уже готов сольник. Я согласна с мнением судей, что этот номер очень плотный, но ведь именно это и даёт ту необходимую реакцию зрителя. Мне очень нравится, когда видна работа танцоров и хореографа. Номер держит в напряжении, мне кажется, что это самое главное.

Танец со столом (который на самом деле не танец, а аллегория политической ситуации в стране) не только можно было увидеть на кастинге популярного танцевального шоу «Танцы на ТНТ», который прошел 19 июня в Новосибирске. В этом году стартует последний сезон проекта. Из-за ситуации с коронавирусом дирекция проекта решила проводить кастинги дистанционно, поэтому сибирякам, желающим попасть на шоу, пришлось танцевать не перед живыми людьми, а на камеру. Как это было — в репортаже корреспондента НГС.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Первый каналТанцыпроекттанцовщица
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!