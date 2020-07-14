«Вы бьёте друг друга током»: танцовщица из Новосибирска прошла в финал проекта «Dance Революция»

Сама участница проекта, Юлианна Кобцева, рассказала, что репетировать они начали ещё в конце марта.



— Идея принадлежит нашему хореографу Василию Козыреву, он продумал не только танец, но и костюмы, музыку. Мы начали ставить номер ещё до карантина, но потом съёмки перенесли, мы не виделись и не работали. Встретились за пять дней до эфира и всё это время упорно репетировали. Непросто было после карантина, потому что все немного потеряли форму, — поделилась Юлианна.

Также девушка добавила, что технически номер был очень сложным.

— У нас долго не получалось, мы сильно волновались за качество исполнения. Именно на выступлении мы собрались, и у нас всё получилось! На следующий номер у меня уже готов сольник. Я согласна с мнением судей, что этот номер очень плотный, но ведь именно это и даёт ту необходимую реакцию зрителя. Мне очень нравится, когда видна работа танцоров и хореографа. Номер держит в напряжении, мне кажется, что это самое главное.