В Новосибирске открылись торговые центры — смотрим, какие магазины уже начали работать

В понедельник, 13 июля, в Новосибирске открылись торговые центры. Постановление губернатора об открытии вступило в силу уже сегодня, оно также разрешает работу дельфинария и пляжей. Большинство новосибирцев обрадовалось, что можно обновить гардероб и погулять по магазинам, люди в этот же день отправились в самые крупные ТРЦ, но их ждало разочарование — сегодня далеко не все магазины успели открыться. Люди стали делиться своими впечатлениями в социальных сетях.



В «Ауре», судя по аккаунтам новосибирцев, сняли ограничители, на втором этаже работают Modis и Respect, а все остальные магазины пока что закрыты. На третьем этаже можно зайти в DNS, «Эльдорадо», «М.видео», Familia и несколько детских магазинов.