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Тема дняОткрывают торговые центры

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В Новосибирске открылись торговые центры — смотрим, какие магазины уже начали работать

Новосибирцы в первый день открытия успели заглянуть в самые популярные ТРЦ города

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В ТРЦ только начинают работать сетевые магазины одежды

В ТРЦ только начинают работать сетевые магазины одежды

В понедельник, 13 июля, в Новосибирске открылись торговые центры. Постановление губернатора об открытии вступило в силу уже сегодня, оно также разрешает работу дельфинария и пляжей. Большинство новосибирцев обрадовалось, что можно обновить гардероб и погулять по магазинам, люди в этот же день отправились в самые крупные ТРЦ, но их ждало разочарование — сегодня далеко не все магазины успели открыться. Люди стали делиться своими впечатлениями в социальных сетях.

В «Ауре», судя по аккаунтам новосибирцев, сняли ограничители, на втором этаже работают Modis и Respect, а все остальные магазины пока что закрыты. На третьем этаже можно зайти в DNS, «Эльдорадо», «М.видео», Familia и несколько детских магазинов.

В ТРЦ «Галерея» все магазины с одеждой ещё закрыты, работают только аптеки и продуктовый супермаркет. Новосибирцы, ожидавшие шоппинга, разочарованно уходят.

В «Меге», также ориентируясь на соцсети новосибирцев,тоже начали открываться магазины. В торговом центре появились люди, правда, их совсем немного.

Новость про открытие торговых центров стала самой обсуждаемой за это утро. Мы выбрали 10 жарких мнений горожан.

Крупные торговые центры пустуют уже три месяца. Как они выглядят внутри — посмотрите этот мрачный репортаж.

Недавно арендаторы крупных торговых центров подписали письмо Андрею Травникову, в котором просили разрешить им работу. При этом некоторые большие магазины уже открылись — мы писали о том, что в них можно купить.

Также НГС выяснил, сколько денег теряют торговые центры из-за закрытия, на примере «АУРЫ». Показываем убытки в одной картинке.

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АураГалереяМегаТРЦ
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