Полицейские задержали Моргенштерна и Элджея в центре Москвы

Рэперы Элджей и Моргенштерн попались полицейским в центре Москвы. Причиной задержания артистов стало нарушение ПДД — они катались на крыше автомобиля в сопровождении группы кортежа. Об этом рэпер Моргенштерн и очевидцы сообщили в соцсетях поздно вечером 12 июля.
Все случилось во время празднования «Дня кадиллака» — вечеринки, которую музыканты устроили для своих фанатов.
Видео: WUUDSDAILY, MORGENSHTERN STORIS / YouTube
— Совсем обнаглели уже. Кем они себя возомнили? — возмутился в комментариях один из пользователей.
В начале месяца стало известно, что новосибирскому рэперу Элджею разрешили въезд на Украину. В конце 2018 года служба безопасности Украины запретила артисту въезд на территорию страны на три года. Власти приняли такое решение в интересах обеспечения безопасности государства.