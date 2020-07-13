Полицейские задержали Моргенштерна и Элджея в центре Москвы

Рэперы Элджей и Моргенштерн попались полицейским в центре Москвы. Причиной задержания артистов стало нарушение ПДД — они катались на крыше автомобиля в сопровождении группы кортежа. Об этом рэпер Моргенштерн и очевидцы сообщили в соцсетях поздно вечером 12 июля.



Все случилось во время празднования «Дня кадиллака» — вечеринки, которую музыканты устроили для своих фанатов.