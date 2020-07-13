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Полицейские задержали Моргенштерна и Элджея в центре Москвы

Рэперы устроили вечеринку с фанатами и попались на нарушении ПДД

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Артисты оторвались по полной

Артисты оторвались по полной

Рэперы Элджей и Моргенштерн попались полицейским в центре Москвы. Причиной задержания артистов стало нарушение ПДД — они катались на крыше автомобиля в сопровождении группы кортежа. Об этом рэпер Моргенштерн и очевидцы сообщили в соцсетях поздно вечером 12 июля.

Все случилось во время празднования «Дня кадиллака» — вечеринки, которую музыканты устроили для своих фанатов.

Видео: WUUDSDAILY, MORGENSHTERN STORIS / YouTube

— Совсем обнаглели уже. Кем они себя возомнили? — возмутился в комментариях один из пользователей.

В начале месяца стало известно, что новосибирскому рэперу Элджею разрешили въезд на Украину. В конце 2018 года служба безопасности Украины запретила артисту въезд на территорию страны на три года. Власти приняли такое решение в интересах обеспечения безопасности государства.

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