Турецкая авиакомпания возобновит рейсы в Россию в августе

Авиакомпания Turkish Airlines готова возобновить рейсы в шесть городов России уже с 1 августа. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
— Мы рады сообщить, что с июня мы предоставим более широкий выбор направлений для безопасных международных и внутренних рейсов, — говорится в официальном заявлении.
На сайте опубликован также график полетов. Согласно ему, с 1 по 5 августа будет возобновлено авиасообщение с Москвой, Ростовом-на-Дону, Казанью, Санкт-Петербургом, Краснодаром и Сочи. Ранее компания также летала в Екатеринбург, Воронеж, Уфу и Самару, но о рейсах в эти города информации пока нет.
Правда, состоятся ли запланированные рейсы, тоже пока точно неизвестно. Ранее авиакомпания была готова возобновить полеты с 16 июля, однако Россия не открыла к этому времени границы. Сейчас планируется, что после 15 июля начнутся первые шаги к возобновлению международного сообщения. Однако в числе предложенных Роспотребнадзором стран для первого этапа восстановления регулярных рейсов Турции нет.