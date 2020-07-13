Турецкая авиакомпания возобновит рейсы в Россию в августе

Авиакомпания Turkish Airlines готова возобновить рейсы в шесть городов России уже с 1 августа. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.



— Мы рады сообщить, что с июня мы предоставим более широкий выбор направлений для безопасных международных и внутренних рейсов, — говорится в официальном заявлении.



На сайте опубликован также график полетов. Согласно ему, с 1 по 5 августа будет возобновлено авиасообщение с Москвой, Ростовом-на-Дону, Казанью, Санкт-Петербургом, Краснодаром и Сочи. Ранее компания также летала в Екатеринбург, Воронеж, Уфу и Самару, но о рейсах в эти города информации пока нет.

