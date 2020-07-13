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Открылось прямое авиасообщение между Грозным и Новосибирском

Рейсы будут выполняться раз в неделю

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Самолёты будут летать по понедельникам

Самолёты будут летать по понедельникам

В понедельник, 13 июля, стало известно, что авиакомпания S7 Airlines запустила первый прямой рейс между Грозным и Новосибирском. Рейсы будут выполняться раз в неделю, по понедельникам. Об этом сообщает ТАСС.

— Рейс в Новосибирск — первый в истории республики. Он субсидированный и открыт благодаря руководству региона. Вход такой брендовой компании — хороший показатель, — рассказал журналистам генеральный директор грозненского аэропорта Альви Шахгириев.

Ранее из Грозного были запущены рейсы в Санкт-Петербург, Астрахань и Сочи.

Несколько дней назад стало известно, что два вывозных рейса из Киргизии прибудут в Новосибирск на этой неделе.

В начале июля Росавиация официально продлила запрет на международные перелёты, который действовал с 27 марта. Однако уже через неделю вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ограничения начнут снимать постепенно после 15 июля. НГС побывал в аэропорту Толмачёво и узнал, куда во время пандемии не боятся летать люди.

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НовосибирскТолмачевоавиасообщение
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