В Ленинском районе Hyundai сбил 6-летнего ребёнка — пострадавшего увезли в больницу

В понедельник, 13 июля, в Ленинском районе Новосибирска водитель на автомобиле Hyundai сбил 6-летнего ребёнка. Пострадавшего мальчика увезли в больницу с сотрясением головного мозга.



— Сегодня, в 16:50 на территории Ленинского района водитель 1962 года рождения на автомобиле Hyundai двигался по улице Ватутина со стороны площади Карла Маркса, в сторону улицы Новогодняя. В пути следования совершил наезд на пешехода 2014 года рождения, который в сопровождении папы переходил проезжую часть на зелёный сигнал светофора. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний мальчик. Ребёнок был доставлен в больницу. По предварительным данным, у пострадавшего ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытый линейный перелом теменной кости, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.