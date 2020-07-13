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Происшествия

В Ленинском районе Hyundai сбил 6-летнего ребёнка — пострадавшего увезли в больницу

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу вместе с папой

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Инцидент произошёл в 16:50

Инцидент произошёл в 16:50

В понедельник, 13 июля, в Ленинском районе Новосибирска водитель на автомобиле Hyundai сбил 6-летнего ребёнка. Пострадавшего мальчика увезли в больницу с сотрясением головного мозга.

— Сегодня, в 16:50 на территории Ленинского района водитель 1962 года рождения на автомобиле Hyundai двигался по улице Ватутина со стороны площади Карла Маркса, в сторону улицы Новогодняя. В пути следования совершил наезд на пешехода 2014 года рождения, который в сопровождении папы переходил проезжую часть на зелёный сигнал светофора. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний мальчик. Ребёнок был доставлен в больницу. По предварительным данным, у пострадавшего ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытый линейный перелом теменной кости, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

На месте работает экипаж ГИБДД, выясняются все подробности происшествия.

Также Госавтоинспекция напоминает, что при приближении к пешеходному переходу водителям необходимо снижать скорость вплоть до полной остановки транспортного средства.

Днём в воскресенье, 12 июля, в Центральном районе водитель «Ниссана» сбил 7-летнего ребёнка на подземной парковке.

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Ленинский районсбили ребенка
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