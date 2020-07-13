13 июля понедельник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 3/10
usd 71.23
eur 80.27
Тема дняОткрывают торговые центры

Все новости

Все новости
ЗдоровьеВсё о коронавирусе

Ученые рассказали, когда будет готова вакцина от коронавируса

Испытания закончатся в июле, но использовать ее начнут не сразу

7 248
32 Обсудить

Поделиться

Вакцинация будет добровольной

Вакцинация будет добровольной

Вакцина от коронавируса должна поступить в гражданский оборот уже в середине августа. Об этом сегодня сообщил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Как сообщает РИА «Новости», он надеется, что это произойдет 14–15 августа.

В институте Гамалеи надеются, что частные компании начнут производить вакцину от коронавируса в начале — середине сентября. Ученые не уверены, что в ближайшее время ее удастся купить в аптеках, но рассчитывают, что прививку будут делать бесплатно в больницах. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация будет добровольной.

— У нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина, и мы видим — сегодня интерес к вакцине достаточно высок, потому что люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации, — отметил он в интервью телеканалу «Россия 1».

Испытания вакцины уже частично завершены. Первую группу добровольцев выпишут из больницы 15 июля, вторую — 20 июля. Всего в исследовании приняли участие 18 человек. Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса уже началась.

— Эта фаза должна продлиться и закончиться… 28 июля. После этого мы подаем — собираем в процессе, сейчас уже начали собирать — досье для подачи на регистрацию, — цитирует директора института РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что первая вакцина будет готова в августе, а в производство поступит в сентябре. О том, как вакцина будет работать, мы рассказывали в этом материале.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК9
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вакцина от коронавирусакоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (32)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!