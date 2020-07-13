«Выбился из сил, вытаскивая огромную кучу травы»: пьяный сибиряк решил почистить озеро и чуть не утонул

Новосибирские спасатели достали из озера в Заельцовском районе пьяного мужчину, который чуть не утонул, пытаясь его почистить. Он не справился с тяжелой травой.

— В воскресенье в 21:05 на озере «Жемчужина Сибири» двое мужчин чистили дно водоёма, собирая тину, траву и ил. Один из мужчин в состоянии алкогольного опьянения выбился из сил, вытаскивая на спине огромную кучу травы, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Спасатели бросили тонущему мужчине «конец Александрова» — специальное приспособление, спасательный трос, с помощью которого мужчину вытащили из воды.