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«Выбился из сил, вытаскивая огромную кучу травы»: пьяный сибиряк решил почистить озеро и чуть не утонул

Спасателям пришлось вытаскивать его тросом

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Спасатели достали мужчину из воды с помощью троса&nbsp;

Спасатели достали мужчину из воды с помощью троса 

Новосибирские спасатели достали из озера в Заельцовском районе пьяного мужчину, который чуть не утонул, пытаясь его почистить. Он не справился с тяжелой травой.

— В воскресенье в 21:05 на озере «Жемчужина Сибири» двое мужчин чистили дно водоёма, собирая тину, траву и ил. Один из мужчин в состоянии алкогольного опьянения выбился из сил, вытаскивая на спине огромную кучу травы, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Спасатели бросили тонущему мужчине «конец Александрова» — специальное приспособление, спасательный трос, с помощью которого мужчину вытащили из воды.

Местный активист, который следит за состоянием озера, Григорий Карапышев рассказал корреспонденту НГС, что организованных акций по расчистке озера запланировано не было из-за коронавируса, но местные жители захотели почистить его самостоятельно.

— Люди часто выходят и мусор собирать сами, и озеро чистят. Но это не была массовая акция, — рассказал активист.

Сегодня стало известно, что в котловане, который находится в 5 км от города Черепаново Новосибирской области, утонул подросток. Трагедия произошла вчера, 12 июля.

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Спасатели МАСС
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