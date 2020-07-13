«Выбился из сил, вытаскивая огромную кучу травы»: пьяный сибиряк решил почистить озеро и чуть не утонул

Новосибирские спасатели достали из озера в Заельцовском районе пьяного мужчину, который чуть не утонул, пытаясь его почистить. Он не справился с тяжелой травой.
— В воскресенье в 21:05 на озере «Жемчужина Сибири» двое мужчин чистили дно водоёма, собирая тину, траву и ил. Один из мужчин в состоянии алкогольного опьянения выбился из сил, вытаскивая на спине огромную кучу травы, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
Спасатели бросили тонущему мужчине «конец Александрова» — специальное приспособление, спасательный трос, с помощью которого мужчину вытащили из воды.
Местный активист, который следит за состоянием озера, Григорий Карапышев рассказал корреспонденту НГС, что организованных акций по расчистке озера запланировано не было из-за коронавируса, но местные жители захотели почистить его самостоятельно.
— Люди часто выходят и мусор собирать сами, и озеро чистят. Но это не была массовая акция, — рассказал активист.
Сегодня стало известно, что в котловане, который находится в 5 км от города Черепаново Новосибирской области, утонул подросток. Трагедия произошла вчера, 12 июля.