ХК «Сибирь» разработал новый логотип — на него нанесли медицинскую змею в честь врачей

Как сообщили в клубе, на тренировочной форме ХК «Сибирь» и ХК «Сибирские Снайперы», а также на игровой форме «Сибири» нашьют шеврон с новым логотипом. Новый логотип появится и на джерси для предсезонных матчей «Сибири».



Кроме того, в течение сезона хоккейный клуб «Сибирь» планирует несколько мероприятий, посвященных врачам.

