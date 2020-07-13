ХК «Сибирь» разработал новый логотип — на него нанесли медицинскую змею в честь врачей

Хоккейный клуб Сибирь решил посвятить сезон 2020–2021 врачам, которые борются с пандемией коронавируса. Запись об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте».
— Неожиданное испытание 2020 года, которое повлияло на все сферы нашей жизни, изменило устоявшийся уклад, заставило переосмыслить устоявшуюся систему ценностей, задуматься над приоритетами нашего существования, выделило одну профессию из всего богатого спектра жизнедеятельности людей. Настоящими героями нашего времени стали медицинские работники, которые оказались на «передовой» борьбы с этой напастью. Невзирая на опасность заражения, медики всего мира продолжают борьбу за наши жизни и здоровье, — говорится в сообщении хоккейного клуба.
Как сообщили в клубе, на тренировочной форме ХК «Сибирь» и ХК «Сибирские Снайперы», а также на игровой форме «Сибири» нашьют шеврон с новым логотипом. Новый логотип появится и на джерси для предсезонных матчей «Сибири».
Кроме того, в течение сезона хоккейный клуб «Сибирь» планирует несколько мероприятий, посвященных врачам.
ХК «Сибирь» часто участвует в разных акциях. В феврале игроки и болельщики клуба сдали кровь из вены и вступили в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.