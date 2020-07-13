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Власти НСО опубликовали постановление об открытии ТЦ — изучаем текст

Документ вступил в силу сегодня, он также разрешает работу дельфинария и пляжей

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ТЦ могут начать работу

ТЦ могут начать работу

Новосибирские торговые центры открыли официально

Власти Новосибирской области опубликовали постановление, согласно которому смогут возобновить работу торговые центры и дельфинарий.

— Из перечня отраслей экономики, деятельность которых приостановлена, исключаются дельфинарии, деятельность парков отдыха и пляжей, а также вся торговля непродовольственными товарами. Постановление вступает в силу со дня подписания, — сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства Сергей Нешумов.

Публикуем документ, который разместили на сайте правительства, — изучайте.

Так как постановление уже вступило в силу, торговые центры могут начать открываться уже сегодня.

Сразу же после того, как стало известно об открытии торговых центров, новосибирцы стали активно это обсуждать. Мы подготовили подборку из 10 самых жарких мнений горожан.

Крупные торговые центры пустуют уже три месяца. Как они выглядят внутри — посмотрите этот мрачный репортаж.

Недавно арендаторы крупных торговых центров подписали письмо Андрею Травникову, в котором просили разрешить им работу. При этом некоторые большие магазины уже открылись — мы писали о том, что в них можно купить.

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Торговые центрыдельфинарийпляжикоронавирус в Новосибирскепостановление правительства
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