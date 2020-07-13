Власти НСО опубликовали постановление об открытии ТЦ — изучаем текст

Так как постановление уже вступило в силу, торговые центры могут начать открываться уже сегодня.

Сразу же после того, как стало известно об открытии торговых центров, новосибирцы стали активно это обсуждать. Мы подготовили подборку из 10 самых жарких мнений горожан.

Крупные торговые центры пустуют уже три месяца. Как они выглядят внутри — посмотрите этот мрачный репортаж.



Недавно арендаторы крупных торговых центров подписали письмо Андрею Травникову, в котором просили разрешить им работу. При этом некоторые большие магазины уже открылись — мы писали о том, что в них можно купить.