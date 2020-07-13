В Новосибирске на линию вышел новый расписной трамвай — где его можно встретить

В Новосибирске выпустили на линию очередной расписной трамвай — его посвятили юбилейной дате.
— Художники-граффитисты от центра молодёжи «Альтаир» посвятили свою работу 75-летию Победы и труженикам тыла, — сообщается на сайте Горэлектротранспорта.
Как уточнили в МКП ГЭТ, с 12 июля новый расписной трамвай вышел на маршрут № 11 (ПКиО «Сосновый бор» — Золотая горка).
В конце июня на линию вышли ещё два трамвая, расписанных художниками-граффитистами. За тем, как шёл процесс, следил наш фотограф Александр Ощепков.
Тогда в мэрии пояснили, что художественная роспись трамваев «формирует имидж современного и развивающегося культурного города, поддерживающего уличное искусство наравне с мировыми столицами». Расписывать трамваи взялись четыре известных уличных художника Новосибирска: Марина Ягода, Александр Pons, Роман OneRone и Степан Steve7.
В 2018 году знаменитый новосибирский трамвай № 13 разрисовали граффити — команда художников «Такнадо!» восстановила на вагоне те же рисунки, что и были на стене во дворе гостиницы «Центральная».