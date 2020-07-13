Какие изменения ждёт Центральный парк — власти рассказали о новой детской площадке и ремонте входа

К середине августа в Центральном парке Новосибирска появится новая детская площадка, а до конца года здесь оборудуют вход в парк со стороны улицы Фрунзе.

— Наша задача была сделать не просто центральный парк, а парк городской культуры. То есть всё должно быть в соответствии с лучшими городскими стандартами, причем не только новосибирскими, но и, скажем так, российскими. Поэтому всё благоустройство сделано с этой идеей. Везде посажены растения, вычищена центральная площадка, сделано брендирование, как и для каждого парка. И много вопросов было по детской площадке, она у нас будет полностью за счет инвесторов построена, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.