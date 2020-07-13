Какие изменения ждёт Центральный парк — власти рассказали о новой детской площадке и ремонте входа

К середине августа в Центральном парке Новосибирска появится новая детская площадка, а до конца года здесь оборудуют вход в парк со стороны улицы Фрунзе.
— Наша задача была сделать не просто центральный парк, а парк городской культуры. То есть всё должно быть в соответствии с лучшими городскими стандартами, причем не только новосибирскими, но и, скажем так, российскими. Поэтому всё благоустройство сделано с этой идеей. Везде посажены растения, вычищена центральная площадка, сделано брендирование, как и для каждого парка. И много вопросов было по детской площадке, она у нас будет полностью за счет инвесторов построена, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
По проектным документам, детская площадка должна быть готова к 14 августа.
— В этом году проводятся работы при использовании бюджетных средств и частного инвестора, есть такие желающие помочь городу, парку. Сейчас оформляется детская площадка, закуплено новое оборудование, сформирован план, убраны старые аттракционы, и сейчас планируется мягкое травмобезопасное покрытие, практика установки такого покрытия у нас есть по всей территории города. Очень много звонков и вопросов, так что говорю — в этом году площадка будет сделана, — пообещал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Также сейчас решают вопрос с ларьками на территории парка, чтобы выбрать, какие из них останутся. Владельцы, которые выиграли, будут приводить их в соответствие с эскизами в брендбуке парка. По словам мэра, раньше киосков было слишком много.
Кроме того, в этом году запланировано оформление входных зон. Будут восстановлены аллеи, идущие от входов с улицы Мичурина, а также с Каменской и Фрунзе — этот вход также приведут в порядок.
— Центральный парк — самый значимый мой наказ в этот созыве, в него уже вложено порядка 140 миллионов рублей за три года и несколько этапов. Сегодня мы обсуждали замену ограждения, вынос аттракционов, установку новой детской площадки, замену освещения, из 3000 деревьев 280 тоже обновят. Центральный парк обретает совсем другой вид. Мы тоже внесли свою лепту — сделали новую крышу в павильоне для шахматистов. Аттракционы будут обновляться, они дорогие, но постепенно все изношенные будут заменены, — рассказал зампредседателя горсовета депутатов Ренат Сулейманов.
Также специалисты стараются аккуратно убирать опасные деревья, а вместо них высаживать новые.
— Вообще деревья в Центральном парке достаточно загущенно растут у нас, и наша задача их проредить, чтобы новые деревья получили максимум света и питательных веществ и были здоровы. Сама процедура достаточно болезненна, кажется, что здесь пустыня, но это не так, деревья быстро восстанавливаются. После того, как будет устроена детская площадка, мы сформируем бордюр из кустарников и восстановим крупномерные деревья. Кроме того, будем думать про цветочное оформление, скорее всего, в контейнерах, — поделилась планами начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения МКУ «Агентство методического обеспечения учреждений культуры, спорта и молодёжной политики» Светлана Гижицкая.
А ещё в Центральном парке вовсю работает появившийся здесь прошлой осенью светомузыкальный фонтан. Правда, пока подсветку не включают, ведь темнеет сейчас поздно, и световое шоу просто не будет иметь эффекта. А первый раз в этом году фонтан заработал в конце июня. Вокруг сразу же собрались горожане, которые устали из-за отсутствия таких привычных летних развлечений в жаркую погоду. Особенно обрадовались дети, которые сразу же устремились играть с водой.