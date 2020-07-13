В новосибирский зоопарк привезли животных, которых нет больше нигде в России. Смотрим фото

В Новосибирский зоопарк привезли самца и самку золотистых такинов из Дрездена. Эти животные считаются редким видом.



«Их шерсть только начинает отливать золотистым цветом. Взрослея, они будут становиться ярче. Все такины остаются малоизученными животными. Золотистый такин впервые был описан только в 1911 году . Этот вид обитает в труднодоступных бамбуковых лесах на высоте 2000–4500 метров (хребет Цинь-Динь в Китае)», — говорится в сообществе Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте».



С 2005 года в зверинце живут такины-мишми, а золотистые такины появились здесь впервые. В других зоопарках России их нет. Животные будут жить в вольере недалеко от верблюдов, лам и пятнистых оленей.

