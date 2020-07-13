«Решил нырнуть с небольшого мостика»: в котловане рядом с Черепаново утонул подросток

В котловане, который находится в 5 км от города Черепаново Новосибирской области, утонул 15-летний подросток. Трагедия произошла вчера, 12 июля.



— По предварительным данным, днем четверо несовершеннолетних детей без присмотра взрослых пришли на котлован. В какой-то момент один из детей решил нырнуть с небольшого мостика и скрылся под водой. Ребята пытались спасти мальчика, однако их попытки оказались безуспешными. О случившемся они сообщили спасателям и в полицию. В ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено, — сообщили в пресс-службе следственного комитета Новосибирской области.

