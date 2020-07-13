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Происшествия

«Решил нырнуть с небольшого мостика»: в котловане рядом с Черепаново утонул подросток

Мальчика пытались спасти другие дети

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Трагедия произошла в 5 км от Черепаново

Трагедия произошла в 5 км от Черепаново

В котловане, который находится в 5 км от города Черепаново Новосибирской области, утонул 15-летний подросток. Трагедия произошла вчера, 12 июля.

— По предварительным данным, днем четверо несовершеннолетних детей без присмотра взрослых пришли на котлован. В какой-то момент один из детей решил нырнуть с небольшого мостика и скрылся под водой. Ребята пытались спасти мальчика, однако их попытки оказались безуспешными. О случившемся они сообщили спасателям и в полицию. В ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено, — сообщили в пресс-службе следственного комитета Новосибирской области.

Черепановский межрайонный следственный отдел начал проверку по факту происшествия. Специалисты осмотрели место трагедии, опросили родственников погибшего и очевидцев. Чтобы определить причину смерти, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На прошлой неделе в Новосибирске утонули сразу трое человек. Они спасали девочку, которая начала тонуть в Оби. Очевидцы рассказали НГС, что произошло в тот день.

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Черепановоутонулутонул подросток
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