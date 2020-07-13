Новосибирец похвастался в соцсетях пойманным осетром — сейчас ему грозит штраф более 100 тысяч рублей

По закону вылавливать осетра нельзя — он внесён в Красную книгу, поэтому мужчине грозит штраф более 100 тысяч рублей, если будет доказано, что рыбу он поймал.



— Сейчас готовится заявление в полицию, чтобы она разбиралась с этой ситуацией. Нужно отыскать этого рыбака и устанавливать, муляж это или всё-таки рыба, выловлена она была или куплена. Вопросов много, но заявление мы готовим сейчас, чтобы разобраться в этой ситуации, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Верхнеообского территориального управления Федерального агенства по рыболовству.