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Новосибирец похвастался в соцсетях пойманным осетром — сейчас ему грозит штраф более 100 тысяч рублей

Рыбнадзор, увидев фотографию, решил обратиться в полицию

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По закону вылавливать осетра нельзя — он внесен в Красную книгу

По закону вылавливать осетра нельзя — он внесен в Красную книгу

Новосибирский Рыбнадзор готовит заявление в полицию из-за фотографии с выловленным из Оби осетром.

Публикация за авторством Бориса Тимофеевского появилась вечером 12 июля в группе «Рыбалка в Новосибирске». Он подписал фото: «Осётр 8,5 кг пойман в Новосибирской области в реке Обь».

По закону вылавливать осетра нельзя — он внесён в Красную книгу, поэтому мужчине грозит штраф более 100 тысяч рублей, если будет доказано, что рыбу он поймал.

— Сейчас готовится заявление в полицию, чтобы она разбиралась с этой ситуацией. Нужно отыскать этого рыбака и устанавливать, муляж это или всё-таки рыба, выловлена она была или куплена. Вопросов много, но заявление мы готовим сейчас, чтобы разобраться в этой ситуации, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Верхнеообского территориального управления Федерального агенства по рыболовству.

Корреспондент НГС попыталась связаться с автором поста, но мужчина на сообщения не ответил.

В прошлом году в сентябре сибиряк Сергей поймал в реке Бердь под Новосибирском огромного судака: вес трофея — больше 7 килограммов. Ранее другой новосибирец поймал в Оби щуку весом в 12 килограммов, когда рыбачил в Томской области. Рыба была настолько огромной, что не помещалась в подсак.

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