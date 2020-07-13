Синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни: когда будет до +29 градусов

Синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие 3 дня — в городе ожидается жаркая погода без осадков.



— Постепенно ожидаем рост атмосферного давления, начиная с западных районов, и осадки прекратятся. Предстоящие трое суток в городе без осадков, ветер северный, северо-восточный 3–8 метров в секунду, днем 15 июля и ночью 16-го местами порывы до 13 метров в секунду, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.



Ночью 14 и 15 июля ожидается 14–16 градусов тепла, днем 14 июля — 27–29 градусов. 15 июля днем немного похолодает: столбик термометра опустится до 24–26 градусов. Ночью 16 июля, по прогнозам синоптиков, похолодает до 12–14 градусов. Днем 16-го будет 27–29 градусов.