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Синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни: когда будет до +29 градусов

В городе ожидается погода без осадков, но с ветром

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В городе ожидается рост атмосферного давления&nbsp;

В городе ожидается рост атмосферного давления 

Синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие 3 дня — в городе ожидается жаркая погода без осадков.

— Постепенно ожидаем рост атмосферного давления, начиная с западных районов, и осадки прекратятся. Предстоящие трое суток в городе без осадков, ветер северный, северо-восточный 3–8 метров в секунду, днем 15 июля и ночью 16-го местами порывы до 13 метров в секунду, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Ночью 14 и 15 июля ожидается 14–16 градусов тепла, днем 14 июля — 27–29 градусов. 15 июля днем немного похолодает: столбик термометра опустится до 24–26 градусов. Ночью 16 июля, по прогнозам синоптиков, похолодает до 12–14 градусов. Днем 16-го будет 27–29 градусов.

— Температурный фон будет колебаться в зависимости от облачности: если облаков будет мало, то ночью будет прохладно, а днём потеплее. Если облачности будет больше, то ночью будет теплее, а днем прогрева не будет, — объяснила Марина Виноградова.

Эти выходные порадовали новосибирцев жаркой погодой, и многие поехали за город. Из-за этого вечером воскресенья на всех въездах в Новосибирск образовались гигантские пробки.

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Гидрометцентрпогодасиноптики
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