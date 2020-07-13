Могла задохнуться: из грудной клетки кормящей сибирячки удалили большую опухоль

Врачи спасли 26-летнюю сибирячку, в грудной клетке которой образовалась огромная опухоль и начала сдавливать сердце и лёгкие.
— 26-летняя пациентка поступила в больницу с жалобами на одышку, боль в груди. При этом девушка рассказала, что всего три месяца назад она родила ребёнка и сейчас кормит его грудью. Проведённая рентгеноскопия легких и компьютерная томография выявили в области средостения большую опухоль — 15 сантиметров, — рассказали корреспонденту НГС в Новосибирском областном онкологическом диспансере.
Сделать биопсию новообразования не было возможности из-за расположения опухоли. А без биопсии врачи не могли изначально определить злокачественная или доброкачественная опухоль. Тем не менее девушке в любом случае требовалась операция — новообразование сдавливало сердце и легкие. Сибирячка могла просто задохнуться. Врачи решили удалять опухоль по современной технологии. Если бы они делали традиционную операцию — то шов мог спускаться от шеи и до пупка.
— Консилиумом врачей онкодиспансера было принято решение удалить новообразование торакоскопическим методом — через небольшие проколы. Операция прошла успешно, мы смогли мобилизовать опухоль и удалить ее. Молодая мать поправилась и вернулась к своему малышу. Мы сомневались в доброкачественности опухоли, но, к счастью, постоперационная биопсия показала отсутствие злокачественных клеток, — цитирует пресс-служба больницы заместителя главного врача по лечебной части Вадима Захарова.
Женщина сейчас чувствует себя хорошо и уже опять начала кормить своего ребёнка грудью.
В конце мая хирурги Новосибирского областного онкодиспансера спасли 23-летнюю сибирячку с очень редкой и опасной опухолью. В конце апреля врачи спасли 60-летнюю жительницу Новосибирска — хирурги удалили у нее 20-килограммовую опухоль.