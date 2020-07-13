Могла задохнуться: из грудной клетки кормящей сибирячки удалили большую опухоль

Сделать биопсию новообразования не было возможности из-за расположения опухоли. А без биопсии врачи не могли изначально определить злокачественная или доброкачественная опухоль. Тем не менее девушке в любом случае требовалась операция — новообразование сдавливало сердце и легкие. Сибирячка могла просто задохнуться. Врачи решили удалять опухоль по современной технологии. Если бы они делали традиционную операцию — то шов мог спускаться от шеи и до пупка.

— Консилиумом врачей онкодиспансера было принято решение удалить новообразование торакоскопическим методом — через небольшие проколы. Операция прошла успешно, мы смогли мобилизовать опухоль и удалить ее. Молодая мать поправилась и вернулась к своему малышу. Мы сомневались в доброкачественности опухоли, но, к счастью, постоперационная биопсия показала отсутствие злокачественных клеток, — цитирует пресс-служба больницы заместителя главного врача по лечебной части Вадима Захарова.

Женщина сейчас чувствует себя хорошо и уже опять начала кормить своего ребёнка грудью.