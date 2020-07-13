«Больницы переполнены — самое время ТЦ открыть». Обсуждаем открытие торговых центров. 10 жарких мнений

В противовес предыдущей читательнице выступает комментатор под ником RoboCop: «Магазины в ТЦ все есть онлайн с бесплатной доставкой, примеркой и прочими плюшками. Не ходил и не пойду».

Читательница по имени Ольга думает, что открытие ТЦ тут же ударит по бюджету: «Ну нет, я так не играю. Теперь есть шанс потратить деньги, отложенные на отпуск… Границы ещё неизвестно когда откроют, а шопинг так и манит». За такой аргумент выступает и читатель под ником русский бич: «С зарплатой в 50 тысяч рублей в месяц в ТЦ делать нечего. Сейчас ещё цены накрутят из-за простоя».

Комментатор под ником Житель центра радуется не столько открытию ТЦ, сколько за работников и владельцев бизнеса: «Наконец-то! Ура! Дошло-таки до руководителей, что экономика города намного важнее, чем какой-то там вирус. Браво! Никакой изоляции уже не будет, люди просто не будут больше дома сидеть без з/п. Хватит». Читатель под ником Упс! выступает против открытия ТЦ в принципе: «Правильно! Число заболевших увеличивается, больницы переполнены. Что делать? Конечно, торговые центры открыть!»