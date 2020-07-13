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Тема дняОткрывают торговые центры

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«Больницы переполнены — самое время ТЦ открыть». Обсуждаем открытие торговых центров. 10 жарких мнений

Открытия каких мест так сильно ждут горожане?

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Не все новосибирцы радуются открытию ТЦ. Оставьте свое мнение в комментариях — нам очень интересно это с вами обсудить!

Не все новосибирцы радуются открытию ТЦ. Оставьте свое мнение в комментариях — нам очень интересно это с вами обсудить!

Губернатор Новосибирской области разрешил торговым центрам открыться (но с некоторыми оговорками). И новость моментально стала самой обсуждаемой за утро — почти 400 комментариев оставили горожане за несколько часов. Одни радуются, что наконец-то можно обновить летний гардероб. Другие сердятся, что сейчас в торговые центры ринутся толпы людей, и всё — привет, вторая волна коронавируса. Мы выбрали 10 мнений.

У этого комментария мы даже решили сохранить авторский стиль без редактирования. Читатель под ником Милашка явно радуется открытию магазинов: «Урааааа!!!!! Наконец-то, можно будет прилично одеться!!!» Интересно, сколько еще новосибирцев написали бы подобный комментарий с таким количеством восклицательных знаков?

В противовес предыдущей читательнице выступает комментатор под ником RoboCop: «Магазины в ТЦ все есть онлайн с бесплатной доставкой, примеркой и прочими плюшками. Не ходил и не пойду».

Читательница по имени Ольга думает, что открытие ТЦ тут же ударит по бюджету: «Ну нет, я так не играю. Теперь есть шанс потратить деньги, отложенные на отпуск… Границы ещё неизвестно когда откроют, а шопинг так и манит». За такой аргумент выступает и читатель под ником русский бич: «С зарплатой в 50 тысяч рублей в месяц в ТЦ делать нечего. Сейчас ещё цены накрутят из-за простоя».

Комментатор под ником Житель центра радуется не столько открытию ТЦ, сколько за работников и владельцев бизнеса: «Наконец-то! Ура! Дошло-таки до руководителей, что экономика города намного важнее, чем какой-то там вирус. Браво! Никакой изоляции уже не будет, люди просто не будут больше дома сидеть без з/п. Хватит». Читатель под ником Упс! выступает против открытия ТЦ в принципе: «Правильно! Число заболевших увеличивается, больницы переполнены. Что делать? Конечно, торговые центры открыть!»

Читатель по имени Семен надеется на открытие и других мест в Новосибирске: «Отличная новость! Значит, следующие на очереди спортзалы. На улице заниматься крайне неудобно, да и то только форму поддержать, без прогресса в показателях. И ноющие, ну не нравится — сидите дома. Или вам судом присудили идти в торговые центры и рестораны? Заболеем, вылечимся. А толку от того, что как тараканы под плинтусом сидим и большая часть населения все равно способствует увеличению показателя заболеваемости, игнорят маски в транспорте».

Такого мнения придерживается и постоянный комментатор под ником #Я_ИНАЯ: «Большая часть магазинов уже обслуживает покупателей без масок. Вообще ни слова таким гражданам не говорят. Поэтому всё это показуха и фарс. Надо отменить все ограничения, потому что их никто не соблюдает. Вообще никто».

Зато читатель по имени Виктория возмущена таким решение властей: «Простите, но это идиотизм! Когда было 20 заболевших, то все закрыто, а когда за сотню переваливает, то давайте всё пооткрываем! Просто слов нет! Летники — ладно, они на воздухе! А ТРЦ — это помещения, в которых даже на вентиляции экономят. В этой ситуации нужно писать на сайт правительства страны, дабы разобрались с действием властей Новосибирска и области».

Ей парирует читатель под ником Недоктор: «Чего ныть про скученность, в ТЦ народу в магазинах уж 100% меньше, чем в "Ленте" или "Леруа"... Там вообще народ толпами ходит, толчется возле прилавков, причем с начала эпидемии. Фактически с апреля никто и ничего не соблюдает, "Лента", метрополитен, маршрутки — вот основные места, где можно заразиться было. При этом спортзалы закрыты и народ бухает, все мусорки у лавочек пивными бутылями завалены, продажи пива выросли, а спорт — это вредно, ага, зачем нам здоровое и думающее население, пусть пиво пьют и зомбоящик смотрят».

А подвести итоги спора мы хотим добрым и мемным высказыванием читателя под ником котики: «Губернатор, вставай! Мы там всё открыли. Мы открыли вообще всё, честно. Мы и ОТ, и ТЦ открыли, и даже зоопарк».

Мы просто оставим это здесь!

Мы просто оставим это здесь!

Читатели под гостевыми никами ожидают открытия тренажерных залов и бассейнов. «Слов нет. По магазинам шариться можно, а здоровье поправлять нельзя», — жалуется читатель. Комментатор под ником 12801687 ждет открытия больниц для плановых операций. А читательница по имени Лерочка очень ждет открытия мест для детей: «Пик заболеваемости — самое время ТЦ открыть, конечно! Тогда уж детские сады откройте. Дети и родители измучились без садов».

Кстати, некоторые торговые центры уже открыты — посмотрите, где можно сходить в магазины.

Вы уже видели открытый торговый центр или заметили, как в ТЦ и ТРЦ начинают подготовку к открытию торговых точек? Пришлите нам фотографию с места события или скажите, что это за место. Будем рады вашим новостям, отправленным на редакционный номер +7 923 157-00-00.

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Андрей Травниковторговые центры
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