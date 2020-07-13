Власти объявили о переводе новосибирских школьников на очное обучение

С 1 сентября школьники в Новосибирской области будут учиться очно. Но процесс обучения изменят, чтобы обеспечить их безопасность.
Об этом сегодня, 13 июля, рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников:
— Поручаю проработать рекомендации, сформировать план мероприятий, которые нам необходимо организовать, потому что ситуация остаётся прежней. 1 сентября мы начинаем учебный год в обычном режиме, очно, не дистанционно, но с выполнением необходимых мероприятий, которые бы обеспечили достаточный уровень безопасности детей и педагогов.
Все необходимые мероприятия проведут Министерство образования НСО, региональный Роспотребнадзор и другие органы власти региона.
Ранее министр просвещения России сообщал, что традиционные школьные линейки на 1 сентября отменят в этом году. Формат мероприятия изменят для соблюдения мер безопасности.
Также сегодня губернатор поручил открыть торговые центры. Они будут работать с некоторыми ограничениями.