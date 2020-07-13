На Шлюзе молодой человек пытался перелезть железный забор и насадил руку на пику

Вчера, 12 июля, в Советском районе Новосибирска, на Русской улице молодой человек пытался перелезть металлический забор и насадил руку на пику и повис на заборе. Ему потребовалась помощь спасателей.

Как сообщили спасатели МАСС, заявка поступила им в 18:50:

— Прибыв на место, спасатели выяснили, что произошло, и приступили к оказанию помощи. Молодой человек 2003 года рождения зачем-то пытался перелезть высокий забор с опасными заострёнными пиками сверху. В результате неосторожных действий он проткнул руку. Неравнодушные очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и помогали парню держаться на заборе, подставив под его ноги и тело плечи и удерживая его в одном положении до приезда спасателей и в момент их работы, — сообщили спасатели МАСС.

