13 июля понедельник
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 71.23
eur 80.27
Тема дняОткрывают торговые центры

Все новости

Все новости
Происшествия

На Шлюзе молодой человек пытался перелезть железный забор и насадил руку на пику

С забора его снимали спасатели

6 074
66 Обсудить

Поделиться

До приезда спасателей парню помогли прохожие&nbsp;

До приезда спасателей парню помогли прохожие 

Вчера, 12 июля, в Советском районе Новосибирска, на Русской улице молодой человек пытался перелезть металлический забор и насадил руку на пику и повис на заборе. Ему потребовалась помощь спасателей.

Как сообщили спасатели МАСС, заявка поступила им в 18:50:

— Прибыв на место, спасатели выяснили, что произошло, и приступили к оказанию помощи. Молодой человек 2003 года рождения зачем-то пытался перелезть высокий забор с опасными заострёнными пиками сверху. В результате неосторожных действий он проткнул руку. Неравнодушные очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и помогали парню держаться на заборе, подставив под его ноги и тело плечи и удерживая его в одном положении до приезда спасателей и в момент их работы, — сообщили спасатели МАСС.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента раздвинули прутья забора, перепилили металлический штырь, сняли парня с забора и передали бригаде скорой помощи.

Спасателям пришлось спилить часть забора&nbsp;

Спасателям пришлось спилить часть забора 

Днем 8 июля во время патрулирования спасатели МАСС заметили на арке Бугринского моста молодого человека. Спасатели вызвали экипаж и попытались снять парня с моста, но он сам сбежал, как только увидел спасателей.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ5
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

ШлюзСпасатели МАСС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (66)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!