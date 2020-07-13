Травников поручил открыть торговые центры в Новосибирске — но есть некоторые оговорки

Решение об открытии ТРЦ было принято на утреннем совещании в правительстве Новосибирской области.



— Предлагаю сегодня принять решение о возобновлении торговли во всех магазинах, в том числе в магазинах, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, — заявил губернатор Андрей Травников. — С обязательным запретом проведения в этих торговых центрах массовых мероприятий, недопущения открытия ресторанных двориков, фуд-кортов, мест развлечения детей, кинотеатров.

Кроме этого, с сегодняшнего дня предложили разрешить работу новосибирского дельфинария. Губернатор поручил подготовить документы об этом в течение дня.

