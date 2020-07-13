Травников поручил открыть торговые центры в Новосибирске — но есть некоторые оговорки

В Новосибирске открывают торговые центры
Решение об открытии ТРЦ было принято на утреннем совещании в правительстве Новосибирской области.
— Предлагаю сегодня принять решение о возобновлении торговли во всех магазинах, в том числе в магазинах, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, — заявил губернатор Андрей Травников. — С обязательным запретом проведения в этих торговых центрах массовых мероприятий, недопущения открытия ресторанных двориков, фуд-кортов, мест развлечения детей, кинотеатров.
Кроме этого, с сегодняшнего дня предложили разрешить работу новосибирского дельфинария. Губернатор поручил подготовить документы об этом в течение дня.
Крупные торговые центры пустуют уже три месяца. Как они выглядят внутри — посмотрите этот мрачный репортаж.
Недавно арендаторы крупных торговых центров подписали письмо Андрею Травникову, в котором просили разрешить им работу. При этом некоторые большие магазины уже открылись — мы писали о том, что в них можно купить.
Также НГС выяснил, сколько денег теряют торговые центры из-за закрытия, на примере «АУРЫ». Показываем убытки в одной картинке.