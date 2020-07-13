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Травников поручил открыть торговые центры в Новосибирске — но есть некоторые оговорки

Решение о возобновлении работы хотят принять сегодня

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В ТЦ пока не будут проводить массовые мероприятия

В ТЦ пока не будут проводить массовые мероприятия

В Новосибирске открывают торговые центры

Решение об открытии ТРЦ было принято на утреннем совещании в правительстве Новосибирской области.

— Предлагаю сегодня принять решение о возобновлении торговли во всех магазинах, в том числе в магазинах, расположенных в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, — заявил губернатор Андрей Травников. — С обязательным запретом проведения в этих торговых центрах массовых мероприятий, недопущения открытия ресторанных двориков, фуд-кортов, мест развлечения детей, кинотеатров.

Кроме этого, с сегодняшнего дня предложили разрешить работу новосибирского дельфинария. Губернатор поручил подготовить документы об этом в течение дня.

Крупные торговые центры пустуют уже три месяца. Как они выглядят внутри — посмотрите этот мрачный репортаж.

Недавно арендаторы крупных торговых центров подписали письмо Андрею Травникову, в котором просили разрешить им работу. При этом некоторые большие магазины уже открылись — мы писали о том, что в них можно купить.

Также НГС выяснил, сколько денег теряют торговые центры из-за закрытия, на примере «АУРЫ». Показываем убытки в одной картинке.

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Торговые центрыкоронавирус в Новосибирске
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