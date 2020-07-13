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Криминал

16 новосибирцев пойдут под суд за азартные игры — они держали незаконный бизнес несколько лет

В группу входили жители города от 19 до 38 лет

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Дело рассмотрят в Центральном суде

Дело рассмотрят в Центральном суде

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении 16 новосибирцев. Их обвиняют по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).

Участникам группы от 19 до 38 лет. По версии следствия, с 2016 по 2019 года они организовали в разных районах Новосибирска 11 игровых заведений.


— В каждом азартном клубе работали администраторы, которые принимали от граждан денежные средства, устанавливали на специальном оборудовании эквивалентные суммы игровых баллов и выдавали выигрыши. В преступную группу входил специалист по установке (настройке) игрового оборудования и программного обеспечения, — говорится в сообщении прокуратуры.

Деятельностью всех законспирированных и оборудованных системой видеонаблюдения заведений руководили двое управляющих, которые арендовали помещения для нелегального бизнеса, принимали на работу администраторов, контролировали их деятельность.

Уголовное дело направят в Центральный районный суд Новосибирска.

В мае Октябрьский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор сразу 33 жителям региона — всех их осудили за организацию незаконных азартных игр.

А в феврале Центральный районный суд приговорил бывшего полицейского Михаила Латыша к 8 годам в колонии строгого режима за получение взяток и оштрафовал на 3 миллиона рублей. Мужчина сообщал организатору азартных игр об обысках — за это брал айфон и сто тысяч в месяц.

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