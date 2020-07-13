16 новосибирцев пойдут под суд за азартные игры — они держали незаконный бизнес несколько лет

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении 16 новосибирцев. Их обвиняют по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).

Участникам группы от 19 до 38 лет. По версии следствия, с 2016 по 2019 года они организовали в разных районах Новосибирска 11 игровых заведений.



— В каждом азартном клубе работали администраторы, которые принимали от граждан денежные средства, устанавливали на специальном оборудовании эквивалентные суммы игровых баллов и выдавали выигрыши. В преступную группу входил специалист по установке (настройке) игрового оборудования и программного обеспечения, — говорится в сообщении прокуратуры.