«Сначала собак, потом неугодного соседа убьет». Обсуждаем, кто и зачем травит животных в тихом центре

Этого комментатора поддерживает и читатель, вошедший под гостевым ником: «А умершие в страшных мучениях бездомные собаки на глазах детей, взрослых от отравы в центре города сделают жизнь догхантеров счастливее? Сначала собак, потом неугодного соседа убьет. Сажать таких надо или в дурку».

В этом лагере мы подведем итог высказыванием комментатора под ником Уфф: «Уважаемые ненавистники собак. Я уверен: если произойдет так, как вы мечтаете, и все собаки исчезнут, то вы по природе своей обязательно найдете, кого ненавидеть. Следующими будут кошки (блохастые, ссущие, орущие) — убрать кошек, будут птицы (гадящие на вашу машину, памятники, детские площадки), жуки, кузнечики, медузы в море, пока вы не останетесь одни. Злоба — ваше Я. Как сказал Артур Шопенгауэр: "Сострадание к животным так тесно связано с добротой характера, что можно с уверенностью утверждать, что не может быть добрым тот, кто жесток с животными". Вот и думайте теперь».

Горожане, которые сомневаются в реальности ситуации

А был ли вообще инцидент? Некоторые сомневаются. Среди них несколько комментаторов. Вот высказывание человека под цифровым ником 17940547: «Если отрава такой силы, что достаточно понюхать травку, то почему дети на районе все живы? Простите, но сам собачник и не верю». Его поддерживает и комментатор под цифровым ником 1357: «А может, здесь причина в другом? В том, что где-то местность дезинфицируют, а собаки нанюхались... У нас вот что-то давно не видно ос, наверняка насекомые тоже пострадали».

Свое мнение высказал и читатель под ником Друг животных: «Это давно гуляющий миф о какой-то неведомой отраве, которую только нюхнул — и копыта отбросил. На самом деле отраву, конечно, добавляют в еду. А хозяева рассказывают сказки, когда говорят: "Да моя собака ни в жисть не подберёт!" В плане добывания еды собаки поразительно ловки: схватить и заглотить неприметный для хозяина кусочек для них — раз плюнуть».

Новосибирцы, которые предлагают альтернативные методы порки

Есть и два альтернативных мнения не совсем по теме спора, но мы считаем, что они имеют право быть опубликованными и обдуманными. Первый из них — комментарий читателя под ником 694591: «Хочу спросить тех, кто в лифте гадит, у мусоропровода. Что с вами делать, что оторвать, чем накормить? Зашёл в подъезд, поднялся на лифте, слышу, шуршит молнией ширинки. Расстёгивает, портить будет. Песя, фас! Было очень весело, как он скакал 7 этажей в спущенных портках».

Этого читателя поддерживает комментатор под ником 694591: «На собак без намордника есть догхантеры, собаки гадят, лают — снова они виноваты, надо их учить и хозяев. А что делать, когда под окном площадка детская, и дети с их бухими родителями орут всю ночь? А что делать с теми, кто свои тачки под окна ставит, а сигналки визжат, а прогрев травит воздух? Когда выше этажом куча детей носится — аж потолок ходуном. Что с этим всем делать? Они ж тоже закон нарушают! Значит, надо что-то делать».