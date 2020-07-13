«Сначала собак, потом неугодного соседа убьет». Обсуждаем, кто и зачем травит животных в тихом центре

На днях в центре Новосибирска отравилась собака. Хозяйка Мича уверена, что в городе активизировались догхантеры: ранее случайные прохожие угрожали ей со словами «догуляетесь со своими собаками». История задела новосибирцев за живое. Новость о возможном появлении догхантеров в тихом центре стала самой обсуждаемой за последние дни: горожане оставили больше 600 комментариев. В дискуссию включились сторонники догхантеров, собачники и просто люди, которым есть что сказать обеим сторонам конфликта. За кем правда — решать не нам, но аргументы новосибирцев заставляют задуматься. Публикуем обзор мнений.
Горожане против собак (7 громких комментариев)
Начнем с того, что большинство людей говорит о содержании собак в квартире как о жестоком обращении с животными. Приведем мнение читателя под ником Суслик: «Тех, кто держит животных в квартирах, надо судить по статье "Жестокое обращение с животными". Собаки и кошки должны жить в частных домах».
Согласны, что кошки и собаки должны жить в частных домах?
Также часто встречаются комментаторы, у которых были неприятные инциденты с собаководами. Свою историю рассказал новосибирец под ником Евгений1974: «Когда все владельцы собак начнут надевать намордники, убирать фекалии, воспитывать своих питомцев (чтобы не гавкали просто так, не пугали)... Когда мэры, пэры начнут что-то делать с бродячими собаками... Тогда догхантеры отомрут как класс. У меня были неоднократные инциденты с собаководами — кидались на детей (просто так!), пугали лаем мелких, им, видите ли, поиграть охота. Так что не надо защищать. Если появились "мстители", значит, вы заслужили. Меняйте себя (и собак своих) — изменится общество».
Читательница под ником Леди Хьюстон тут же предложила решение проблемы: «Ввести налог на собак в городах как на роскошь. Потому как собака — это же не жизненная необходимость. Ну разве что как поводырь. Но я собаку-поводыря уже лет 30 не видела. А так, извините, даже авто важнее. Тысяч 40 налога — и казне деньги на отлов бездомных, и собачник лишний раз подумает, захочется ли ему, помимо всяких собачьих расходов, сороковник в год выкладывать. Очень они меня раздражают, прохожу каждый вечер мимо школьного стадиона — это место выгула собак в нашем микрорайоне. Неофициально, конечно. Школа на это закрывает глаза, стадион ничем не огорожен. Собаки носятся по стадиону в своё удовольствие — как же, им разминаться надо. А то, что у меня душа каждый раз в пятки уходит, когда такая псина несется в моём направлении, и фиг знает, что у неё на уме. Собака уже в порыве своих охотничьих инстинктов. Хотя отраву я бы никогда не положила. Но надо, если собаку держишь, чтобы другие не видели и не слышали».
Что думаете по поводу налога на собак?
Своей историей поделился и комментатор под ником Tибyл: «Лет пять назад погожим весенним деньком иду по тихой улочке чудесного нашего Академгородка, и в этот момент сзади меня за ладонь (без перчаток уже шёл, ибо тепло) прихватывает средних размеров псина. В породах я не разбираюсь, но явно не дворняга, да и какая в такой ситуации разница, каких она там кровей. Рука, конечно, на месте, но вообще-то следы от зубов на тот момент было видно очень хорошо и вообще ощущение не из приятных. За псом идёт хозяйка, которая всё видела, вопросительно смотрю на неё — жду хотя бы извинений. Как бы не так! "Джери (или как там это звали), рядом!" — и шагает дальше. Воспитание не позволило сказать всё, что думал в тот момент о "двуногих собачьих друзьях". Да и смысл? Мне кажется, что люди, которые своих четвероногих выгуливают без намордников и поводков, со своими питомцами примерно одного уровня интеллекта, и объяснить им что-либо бесполезно...»
Об уровне образованности и воспитания новосибирцев с собаками высказался читатель под ником жэка: «Думаю, 90% проблемы решается тем, что собачники научатся сами, в первую очередь, элементарным правилам выгула собак. Вот меня никоим образом ваша собака не касается — главное, чтобы была в наморднике независимо от породы. Я должен видеть сразу, что это волосатое недоразумение не сможет меня укусить: уколы бегать ставить придется мне, а не вам. Дома можете снять намордник и даже в засос её целовать».
Читатель под ником Вано объясняет, почему, по его мнению, существуют догхантеры: «За всю жизнь не видел ни разу, чтобы за собакой убирал хозяин. У нас возле дома (около метро "Гагаринская") по весне трава колосится от фекалий собаководов. Так что не удивляюсь, почему такими варварскими методами бороться начали с собаками. Не говорю уже о намордниках или поводке. У всех сразу круглые глаза и один ответ: "Это не ваша собака! Какое вам дело! Она же вас не трогает!" — говорит хозяин огромной детины».
Те, кто поддерживает собачников (5 возмущенных мнений)
К комментариям подключились и новосибирцы, которые всей душой не любят догхантеров и стоят горой за своих любимцев. Почитаем, что пишет по этому поводу новосибирец под цифровым ником 694591: «У нас поляна заросшая была, мы её почистили, стали гулять с собаками. Туда сразу же стали приходить дети. Гуляли все, никто никого не обижал, позже нашу площадку облюбовали любители авто. Стали ставить свои железки — и понеслось: пустые бутылки, банки из-под пива и прочая утварь автотоваров, битые лампочки. А главное — приезжают с ребенком, выходят из авто, позже выкидывают в кусты коробки из-под сока, бутылки из-под воды, памперсы. Тут же эти мамашки голосят, что собаки все засрали. Да вы на себя посмотрите. До того, как вы стали сюда ставить свои ведра, здесь было чисто. Сходила собака в туалет, прошел дождь, и все. А то, что они разбрасывают мусор, никакой дождь не поможет. А на берегу как засрали все, дети только убрали бутылки за вами — и снова все загажено. Эти же сидящие орут, что собаки им мешают, а в лесу кучи мусора — это тоже собаки?»
Своим мнением делится читатель под гостевым ником: «Боже, что я прочитала! Как стыдно за людей! По этой причине я и люблю собак больше. Я сама собачница, всегда убираю, не позволяю писать возле подъездов, сразу же бежим от дома подальше, в центре города также гуляю, вижу, к сожалению, таких собачников, которые не убирают за своими питомцами, но так, значит, дело в людях, а не в собаках, тогда к таким собачникам нужны меры, но никак не в друзьях наших меньших. В Европе всегда приятно удивлялась, как там к собакам относятся: пускают в бары, рестораны, в Чехии так вообще сначала принесут миску с водой пёселю, потом уже меню человеку. К сожалению, низкий уровень воспитания и культуры, как у собачников, которые не убирают, так и у комментаторов».
Комментатор под ником веснушка боится не только за собак, но и за детей: «Читаю и ужасаюсь: как можно разбрасывать и разливать всюду отраву? Ведь маленькие дети по травке тоже бегают, могут её сорвать да и в рот потянут... Догхантеры, вообще, с башкой дружат? Или ненависть ко всему живому высосала их мозг? Их — отравителей — надо изловить и публично выпороть!»
Этого комментатора поддерживает и читатель, вошедший под гостевым ником: «А умершие в страшных мучениях бездомные собаки на глазах детей, взрослых от отравы в центре города сделают жизнь догхантеров счастливее? Сначала собак, потом неугодного соседа убьет. Сажать таких надо или в дурку».
В этом лагере мы подведем итог высказыванием комментатора под ником Уфф: «Уважаемые ненавистники собак. Я уверен: если произойдет так, как вы мечтаете, и все собаки исчезнут, то вы по природе своей обязательно найдете, кого ненавидеть. Следующими будут кошки (блохастые, ссущие, орущие) — убрать кошек, будут птицы (гадящие на вашу машину, памятники, детские площадки), жуки, кузнечики, медузы в море, пока вы не останетесь одни. Злоба — ваше Я. Как сказал Артур Шопенгауэр: "Сострадание к животным так тесно связано с добротой характера, что можно с уверенностью утверждать, что не может быть добрым тот, кто жесток с животными". Вот и думайте теперь».
Горожане, которые сомневаются в реальности ситуации
А был ли вообще инцидент? Некоторые сомневаются. Среди них несколько комментаторов. Вот высказывание человека под цифровым ником 17940547: «Если отрава такой силы, что достаточно понюхать травку, то почему дети на районе все живы? Простите, но сам собачник и не верю». Его поддерживает и комментатор под цифровым ником 1357: «А может, здесь причина в другом? В том, что где-то местность дезинфицируют, а собаки нанюхались... У нас вот что-то давно не видно ос, наверняка насекомые тоже пострадали».
Свое мнение высказал и читатель под ником Друг животных: «Это давно гуляющий миф о какой-то неведомой отраве, которую только нюхнул — и копыта отбросил. На самом деле отраву, конечно, добавляют в еду. А хозяева рассказывают сказки, когда говорят: "Да моя собака ни в жисть не подберёт!" В плане добывания еды собаки поразительно ловки: схватить и заглотить неприметный для хозяина кусочек для них — раз плюнуть».
Новосибирцы, которые предлагают альтернативные методы порки
Есть и два альтернативных мнения не совсем по теме спора, но мы считаем, что они имеют право быть опубликованными и обдуманными. Первый из них — комментарий читателя под ником 694591: «Хочу спросить тех, кто в лифте гадит, у мусоропровода. Что с вами делать, что оторвать, чем накормить? Зашёл в подъезд, поднялся на лифте, слышу, шуршит молнией ширинки. Расстёгивает, портить будет. Песя, фас! Было очень весело, как он скакал 7 этажей в спущенных портках».
Этого читателя поддерживает комментатор под ником 694591: «На собак без намордника есть догхантеры, собаки гадят, лают — снова они виноваты, надо их учить и хозяев. А что делать, когда под окном площадка детская, и дети с их бухими родителями орут всю ночь? А что делать с теми, кто свои тачки под окна ставит, а сигналки визжат, а прогрев травит воздух? Когда выше этажом куча детей носится — аж потолок ходуном. Что с этим всем делать? Они ж тоже закон нарушают! Значит, надо что-то делать».
У вас есть похожая история об отравлении собаки догхантером или вы сами являетесь догхантером и хотите написать авторскую колонку, в которой расскажете свое мнение на этот счет? Хотите высказаться насчет идеи штрафов для собак и их владельцев? Давайте обсудим это в комментариях. А насчет колонок и мнений пишите в наши редакционные WhatsApp и Telegram на номер