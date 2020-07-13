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Владельцы баров Ruby и Friends превратят одно из своих заведений в сеть

Они откроют второй бар Sparks на Красном проспекте на месте ресторана итальянской кухни

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Первый Sparks открылся весной 2016 года в Академгородке

Первый Sparks открылся весной 2016 года в Академгородке

Кафе Drovamuka на Красном проспекте в Новосибирске уступит большую часть помещения новому заведению. Им станет бар Sparks новосибирской ресторанной группы Friends Orchestra (бары Friends, Ruby, Hiki, The Chops и т.д.)

Информацию об этом НГС подтвердили как руководитель и совладелец заведений Friends Orchestra Владислав Мусиенко, так и совладелец Drovamuka Олег Ионко.

По словам Мусиенко, Sparks займет ту часть первого этажа, на которой изначально располагался паб Old Irish, а потом некоторое время работал бар Craft. Drovamuka продолжит работу в правом (если стоять лицом к зданию) крыле, где это заведение и находилось первоначально. Обе стороны называют проект совместным, не раскрывая деталей. Управляться он будет командой Friends Orchestra. Ремонт в зале должен начаться уже в этом месяце, а сам бар может приступить к работе осенью.

Drovamuka вернется к своим изначальным размерам

Drovamuka вернется к своим изначальным размерам

Sparks отличается полностью открытой кухней, которую не отделят от зала даже небольшая перегородка. Кухонную зону отделяет от зала большой стол, за которым с одной стороны могут сидеть посетители, а с другой — работают повара. Первый Sparks открылся в Академгородке весной 2016 года в здании почтамта. Тогда этот проект также стал совместным — совладельцем его тогда выступил известный предприниматель Латиф Саттаров, которому принадлежал занимавший это помещение ранее винный бар Good Wine Story.

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новый барбары Новосибирска
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