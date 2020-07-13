Владельцы баров Ruby и Friends превратят одно из своих заведений в сеть

Кафе Drovamuka на Красном проспекте в Новосибирске уступит большую часть помещения новому заведению. Им станет бар Sparks новосибирской ресторанной группы Friends Orchestra (бары Friends, Ruby, Hiki,
Информацию об этом НГС подтвердили как руководитель и совладелец заведений
По словам Мусиенко, Sparks займет ту часть первого этажа, на которой изначально располагался паб
Sparks отличается полностью открытой кухней, которую не отделят от зала даже небольшая перегородка. Кухонную зону отделяет от зала большой стол, за которым с одной стороны могут сидеть посетители, а с другой — работают повара. Первый Sparks открылся в Академгородке весной