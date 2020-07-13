Владельцы баров Ruby и Friends превратят одно из своих заведений в сеть

Кафе Drovamuka на Красном проспекте в Новосибирске уступит большую часть помещения новому заведению. Им станет бар Sparks новосибирской ресторанной группы Friends Orchestra (бары Friends, Ruby, Hiki, The Chops и т.д.)



Информацию об этом НГС подтвердили как руководитель и совладелец заведений Friends Orchestra Владислав Мусиенко, так и совладелец Drovamuka Олег Ионко.