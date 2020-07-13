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Здоровье

Четыре человека скончались от коронавируса в Новосибирской области — одной из умерших было 93 года

Всего за время пандемии в регионе от вируса умерли 146 человек

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Всего за время пандемии в регионе от вируса умерли 146 человек

Всего за время пандемии в регионе от вируса умерли 146 человек

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще четверо человек.

— На сегодняшний день в Новосибирской области зарегистрировано 146 летальных исходов от коронавируса, — сообщил сегодня, 13 июля, на оперативном совещании в правительстве НСО министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Накануне общее число умерших составляло 142 человека.

По информации оперативного штаба, среди умерших был мужчина в возрасте 82 года и женщины в возрасте 70 лет, 91 год и 93 года.

На прошлой неделе от коронавируса скончался 18-летний алтайский студент. Молодой человек работал в студотряде по сбору ягод в Змеиногорском районе. Несколько дней назад в этом отряде произошла вспышка ОРВИ. Михаила с температурой увезли в Барнаул, где он впоследствии скончался. Близкие погибшего утверждают, что перед поездкой он сдавал тест на коронавирус, а значит, заразился уже во время работы. Подробности — в нашем материале.

Пока новосибирские больницы заполняются пациентами с коронавирусной инфекцией, сотрудники этих учреждений спешат оставить свои должности. Корреспондент НГС Ксения Лысенко узнала, сколько врачей и медсестёр не хватает в крупнейших ковидных госпиталях, какую нагрузку вынуждены нести оставшиеся сотрудники, а также поговорила с самими врачами: какие зарплаты за свою рискованную работу они получают и почему некоторые покидают насиженные места.

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нсосовещаниекоронавирусздоровье
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