Минздрав: за сутки коронавирусом заболели ещё 112 новосибирцев

За сутки в Новосибирской области выявили ещё 112 заболевших коронавирусом.
Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов сегодня, 13 июля, во время оперативного совещания в правительстве НСО.
— На сегодняшний день количество лабораторно подтверждённых случаев на территории Новосибирской области — 7386 человек. Выписано с выздоровлением 5199 человек, — рассказал министр.
В больницах с подтверждённым ковидом и подозрением на него находятся 2911 человек.
Обновлено. Оперативный штаб по коронавирусу в НСО сообщил, что в реанимациях находятся 77 человек, из них 18 пациентов — на искусственной вентиляции лёгких.
— В больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщает оперштаб.
Накануне в Новосибирской области выявили рекордное число заболевших. От вируса скончались 5 человек.
Журналист НГС выяснила, сколько врачей и медсестёр не хватает в крупнейших ковидных госпиталях Новосибирска, какую нагрузку вынуждены нести оставшиеся сотрудники, а также поговорила с самими врачами — какие зарплаты за свою рискованную работу они получают и почему некоторые их коллеги покидают насиженные места. Подробности читайте в этом материале.