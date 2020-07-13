Минздрав: за сутки коронавирусом заболели ещё 112 новосибирцев

За сутки в Новосибирской области выявили ещё 112 заболевших коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов сегодня, 13 июля, во время оперативного совещания в правительстве НСО.

— На сегодняшний день количество лабораторно подтверждённых случаев на территории Новосибирской области — 7386 человек. Выписано с выздоровлением 5199 человек, — рассказал министр.

В больницах с подтверждённым ковидом и подозрением на него находятся 2911 человек.

Обновлено. Оперативный штаб по коронавирусу в НСО сообщил, что в реанимациях находятся 77 человек, из них 18 пациентов — на искусственной вентиляции лёгких.