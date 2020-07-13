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Минздрав: за сутки коронавирусом заболели ещё 112 новосибирцев

Общее число заражённых составило 7386 человек

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Из больниц выписали 5199 человек

Из больниц выписали 5199 человек

За сутки в Новосибирской области выявили ещё 112 заболевших коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов сегодня, 13 июля, во время оперативного совещания в правительстве НСО.

— На сегодняшний день количество лабораторно подтверждённых случаев на территории Новосибирской области — 7386 человек. Выписано с выздоровлением 5199 человек, — рассказал министр.

В больницах с подтверждённым ковидом и подозрением на него находятся 2911 человек.

Обновлено. Оперативный штаб по коронавирусу в НСО сообщил, что в реанимациях находятся 77 человек, из них 18 пациентов — на искусственной вентиляции лёгких.

— В больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщает оперштаб.

Накануне в Новосибирской области выявили рекордное число заболевших. От вируса скончались 5 человек.

Журналист НГС выяснила, сколько врачей и медсестёр не хватает в крупнейших ковидных госпиталях Новосибирска, какую нагрузку вынуждены нести оставшиеся сотрудники, а также поговорила с самими врачами — какие зарплаты за свою рискованную работу они получают и почему некоторые их коллеги покидают насиженные места. Подробности читайте в этом материале.

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