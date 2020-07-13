13 июля понедельник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 71.23
eur 80.27

Все новости

Все новости
Происшествия

33 человека эвакуировались из жилого дома в Октябрьском районе — в здании вспыхнула кровля

Среди них было шестеро детей

5 068
13 Обсудить

Поделиться

По прибытию на вызов пожарные обнаружили, что горит кровля деревянного жилого дома

По прибытию на вызов пожарные обнаружили, что горит кровля деревянного жилого дома

В понедельник утром, 13 июля, в жилом доме в Октябрьском районе Новосибирска случился пожар. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 33 человека, в том числе шестеро детей, сообщили в МЧС по Новосибирской области.

Возгорание произошло в пятом часу утра в двухэтажном двухподъездном деревянном жилом доме по адресу улица Никитина, 152. Пожарно-спасательные подразделения выехали на ликвидацию пожара в 4:41. По прибытию к месту вызова огнеборцы установили, что горит кровля 40 на 20 метров, а люди эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны.

Уже в 5:15 пожар локализовали, а в 5:26 ликвидировали открытое горение. Предварительно площадь пожара составила 600 квадратных метров.

— Двух девушек врачи скорой помощи осмотрели и отпустили. В результате данного пожара погибших, пострадавших нет, — сообщил корреспонденту НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

На месте пожара работало восемь единиц основной и пять единиц специальной техники, сотрудники ГИБДД перекрывали улицу Никитина для доставки воды от пожарного гидранта. На месте создали штаб пожаротушения, а районная администрация организовала для жителей дома пункт временного обогрева в автобуса.

Сейчас проводится разборка и проливка горевших конструкций. На месте работают дознаватели МЧС — они установливают причину возникновения пожара.

На месте пожара работало восемь единиц основной и пять единиц специальной техники, а также сотрудники ГИБДД

А накануне в Новосибирске загорелся припаркованный на детской площадке кроссовер. У машины выгорел моторный отсек. Причины пожара пока неизвестны.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

жилой домпожарэвакуация
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!