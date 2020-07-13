33 человека эвакуировались из жилого дома в Октябрьском районе — в здании вспыхнула кровля

В понедельник утром, 13 июля, в жилом доме в Октябрьском районе Новосибирска случился пожар. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 33 человека, в том числе шестеро детей, сообщили в МЧС по Новосибирской области.



Возгорание произошло в пятом часу утра в двухэтажном двухподъездном деревянном жилом доме по адресу улица Никитина, 152. Пожарно-спасательные подразделения выехали на ликвидацию пожара в 4:41. По прибытию к месту вызова огнеборцы установили, что горит кровля 40 на 20 метров, а люди эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны.