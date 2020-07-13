33 человека эвакуировались из жилого дома в Октябрьском районе — в здании вспыхнула кровля

В понедельник утром, 13 июля, в жилом доме в Октябрьском районе Новосибирска случился пожар. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 33 человека, в том числе шестеро детей, сообщили в МЧС по Новосибирской области.
Возгорание произошло в пятом часу утра в двухэтажном двухподъездном деревянном жилом доме по адресу улица Никитина, 152. Пожарно-спасательные подразделения выехали на ликвидацию пожара в 4:41. По прибытию к месту вызова огнеборцы установили, что горит кровля 40 на 20 метров, а люди эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарной охраны.
Уже в 5:15 пожар локализовали, а в 5:26 ликвидировали открытое горение. Предварительно площадь пожара составила 600 квадратных метров.
— Двух девушек врачи скорой помощи осмотрели и отпустили. В результате данного пожара погибших, пострадавших нет, — сообщил корреспонденту НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
На месте пожара работало восемь единиц основной и пять единиц специальной техники, сотрудники ГИБДД перекрывали улицу Никитина для доставки воды от пожарного гидранта. На месте создали штаб пожаротушения, а районная администрация организовала для жителей дома пункт временного обогрева в автобуса.
Сейчас проводится разборка и проливка горевших конструкций. На месте работают дознаватели МЧС — они установливают причину возникновения пожара.
А накануне в Новосибирске загорелся припаркованный на детской площадке кроссовер. У машины выгорел моторный отсек. Причины пожара пока неизвестны.