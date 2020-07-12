13 июля понедельник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 0/10
usd 71.23
eur 80.27
Тема дняРекордное число заболевших (и пять смертей)

Все новости

Все новости
Город

Новосибирск занял 6-е место в рейтинге самых спортивных городов России

Смотрим, какой вид спортивных занятий предпочитают жители столицы Сибири

874
16 Обсудить

Поделиться

Часть опрошенных людей призналась, что во время самоизоляции посещала подпольные спортзалы

Часть опрошенных людей призналась, что во время самоизоляции посещала подпольные спортзалы

Независимое исследовательское агентство Zoom market опубликовало данные социологического опроса россиян на тему занятия спортом. Новосибирск расположился на 6-м месте среди городов России, жители которых занимаются спортом чаще других. Авторы исследования опросили в личном интервью 2400 человек в 20 городах страны.

— Мы сформировали рейтинг на основании трех вопросов россиянам: занимаются ли они спортом, где они это делают, каким видом спорта они занимаются, — рассказали в агентстве.

По результатам опроса, 54% респондентов ответили, что занимаются спортом в фитнес-клубах, 24% россиян посещают различные секции единоборств, кроссфита и йоги, а 19% респондентов, попавших в выборку, предпочитают заниматься на свежем воздухе такими видами спорта как бег, воркаут и велоспорт. Футболом и хоккеем занимаются не более 3% горожан, что незначительно (1%) выросло по сравнению с данными аналогичного опроса, проведённого в 2018 году.

Эксперт отметил, что 73% опрошенных, занимающихся спортом, ответили отрицательно на вопрос о том, прекращали ли они занятия спортом по время карантина. Из них 57% указали, что занимались дома, 41% — на улице и 2% — посещали спортивные залы и фитнес-клубы, работающие подпольно во время самоизоляции.

А вы занимаетесь спортом?

    Недавно Новосибирск занял 12-е место среди городов России, жители которых чаще всего страдают от аллергии.

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК0
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ2
    • ПЕЧАЛЬ0

    Поделиться

    Поделиться

    рейтингрейтинг городовспорт
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

    КОММЕНТАРИИ (16)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!