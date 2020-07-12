Новосибирск занял 6-е место в рейтинге самых спортивных городов России

Независимое исследовательское агентство Zoom market опубликовало данные социологического опроса россиян на тему занятия спортом. Новосибирск расположился на 6-м месте среди городов России, жители которых занимаются спортом чаще других. Авторы исследования опросили в личном интервью 2400 человек в 20 городах страны.



— Мы сформировали рейтинг на основании трех вопросов россиянам: занимаются ли они спортом, где они это делают, каким видом спорта они занимаются, — рассказали в агентстве.

По результатам опроса, 54% респондентов ответили, что занимаются спортом в фитнес-клубах, 24% россиян посещают различные секции единоборств, кроссфита и йоги, а 19% респондентов, попавших в выборку, предпочитают заниматься на свежем воздухе такими видами спорта как бег, воркаут и велоспорт. Футболом и хоккеем занимаются не более 3% горожан, что незначительно (1%) выросло по сравнению с данными аналогичного опроса, проведённого в 2018 году.