Новосибирск занял 6-е место в рейтинге самых спортивных городов России

Независимое исследовательское агентство Zoom market опубликовало данные социологического опроса россиян на тему занятия спортом. Новосибирск расположился на 6-м месте среди городов России, жители которых занимаются спортом чаще других. Авторы исследования опросили в личном интервью 2400 человек в 20 городах страны.
— Мы сформировали рейтинг на основании трех вопросов россиянам: занимаются ли они спортом, где они это делают, каким видом спорта они занимаются, — рассказали в агентстве.
По результатам опроса, 54% респондентов ответили, что занимаются спортом в фитнес-клубах, 24% россиян посещают различные секции единоборств, кроссфита и йоги, а 19% респондентов, попавших в выборку, предпочитают заниматься на свежем воздухе такими видами спорта как бег, воркаут и велоспорт. Футболом и хоккеем занимаются не более 3% горожан, что незначительно (1%) выросло по сравнению с данными аналогичного опроса, проведённого в 2018 году.
Эксперт отметил, что 73% опрошенных, занимающихся спортом, ответили отрицательно на вопрос о том, прекращали ли они занятия спортом по время карантина. Из них 57% указали, что занимались дома, 41% — на улице и 2% — посещали спортивные залы и фитнес-клубы, работающие подпольно во время самоизоляции.
А вы занимаетесь спортом?
Недавно Новосибирск занял 12-е место среди городов России, жители которых чаще всего страдают от аллергии.