«Отметил дачу»: в Заельцовском районе пьяный водитель «Тойоты» врезался в три припаркованных машины

Вечером 12 июля в Заельцовском районе Новосибирска нетрезвый водитель за рулём «Тойота-Раум» снёс три припаркованных автомобиля у дома Дуси Ковальчук, 18.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного 112 в 21:27.

— На парковке возле дома по улице Дуси Ковальчук, 18 повреждены три автомобиля водителем в алкогольном опьянении на машине «Тойота-Раум».