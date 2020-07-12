«Отметил дачу»: в Заельцовском районе пьяный водитель «Тойоты» врезался в три припаркованных машины

Вечером 12 июля в Заельцовском районе Новосибирска нетрезвый водитель за рулём «Тойота-Раум» снёс три припаркованных автомобиля у дома Дуси Ковальчук, 18.
Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного 112 в 21:27.
— На парковке возле дома по улице Дуси Ковальчук, 18 повреждены три автомобиля водителем в алкогольном опьянении на машине «Тойота-Раум».
По информации от подписчика группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», сначала нетрезвый водитель влетел в припаркованный седан «Лада-Веста», а затем врезался в стоявшие неподалёку внедорожник и кроссовер. По словам очевидца, водитель «Тойоты» находился в состоянии алкогольного опьянения, так как «отметил дачу».
Сегодня днём на улице Макаренко у дома № 52 таксист врезался в припаркованный Daewoo Nexia. Мужчина был пьян и попытался скрыться с места ДТП, но его поймали очевидцы.