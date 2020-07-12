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Дороги и транспорт

Новосибирцы встали в многокилометровые пробки на всех въездах в город

Заторы на Ордынской трассе, Бердском и Колыванском шоссе, Гусинобродском тракте, Северном объезде

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Вечером, 12 июля, на всех въездах в Новосибирск образовались гигантские пробки — горожане возвращаются домой с дачного отдыха за городом.

Желая поскорее преодолеть затор, многие горожане стараются опередить остальных по встречной полосе и по обочине. По этой причине стоять в пробке приходится еще дольше. Читатель НГС поделился с редакцией фотографиями пробки на Ордынском шоссе.

Судя по фото, затор на Ордынской трассе растянулся на многие километры&nbsp;

Судя по фото, затор на Ордынской трассе растянулся на многие километры 

По словам новосибирца, в небольшом отрезке этой пробки пришлось простоять больше получаса

По словам новосибирца, в небольшом отрезке этой пробки пришлось простоять больше получаса

Другим новосибирцам не посчастливилось провести несколько часов в других пробках на въезде в город.

За несколько часов пробка на Гусином Броде начала разъезжаться — большая часть дороги теперь желтого цвета

За несколько часов пробка на Гусином Броде начала разъезжаться — большая часть дороги теперь желтого цвета

Ситуация в Бердске значительно хуже&nbsp;

Ситуация в Бердске значительно хуже 

Пробка на Колыванском шоссе начинается от Приобского поселка и заканчивается в зоне Кудряшовского

Пробка на Колыванском шоссе начинается от Приобского поселка и заканчивается в зоне Кудряшовского

На Ордынском шоссе к ночи ситуация только усугубляется — часть дороги на картах теперь окрашена бордовым цветом

На Ордынском шоссе к ночи ситуация только усугубляется — часть дороги на картах теперь окрашена бордовым цветом

На Северном объезде новосибирцы также проводят по несколько часов

На Северном объезде новосибирцы также проводят по несколько часов

В начале июля из-за аварии на улице Большевистской образовалась большая пробка в сторону центра Новосибирска. Её протяженность составила семь километров.

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пробкавыезд из Новосибирска
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