Новосибирцы встали в многокилометровые пробки на всех въездах в город

Вечером, 12 июля, на всех въездах в Новосибирск образовались гигантские пробки — горожане возвращаются домой с дачного отдыха за городом.

Желая поскорее преодолеть затор, многие горожане стараются опередить остальных по встречной полосе и по обочине. По этой причине стоять в пробке приходится еще дольше. Читатель НГС поделился с редакцией фотографиями пробки на Ордынском шоссе.