Новосибирцы встали в многокилометровые пробки на всех въездах в город

Вечером, 12 июля, на всех въездах в Новосибирск образовались гигантские пробки — горожане возвращаются домой с дачного отдыха за городом.
Желая поскорее преодолеть затор, многие горожане стараются опередить остальных по встречной полосе и по обочине. По этой причине стоять в пробке приходится еще дольше. Читатель НГС поделился с редакцией фотографиями пробки на Ордынском шоссе.
Другим новосибирцам не посчастливилось провести несколько часов в других пробках на въезде в город.
В начале июля из-за аварии на улице Большевистской образовалась большая пробка в сторону центра Новосибирска. Её протяженность составила семь километров.