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В Центральном районе водитель «Ниссана» сбил 7-летнего ребёнка на подземной парковке

Пострадавшего увезли в больницу

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На месте происшествия работает экипаж ГИБДД

На месте происшествия работает экипаж ГИБДД

Днём в воскресенье, 12 июля, в Центральном районе водитель «Ниссана» сбил 7-летнего ребёнка на подземной парковке.

— В 16:00 в Центральном районе на подземной парковке водитель 1981 года рождения на автомобиле «Ниссан-Кашкай», двигаясь по парковке, совершил наезд на ребёнка 2013 года рождения. Пострадавшего доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 3. Экипаж работает на месте, — рассказали корреспонденту НГС в новосибирской ГИБДД.

Вечером в среду, 8 июля, в Октябрьском районе иномарка сбила подростка, который двигался через дорогу на самокате.

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