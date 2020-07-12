В Октябрьском районе пропала 73-летняя пенсионерка с шизофренией — волонтёры просят помощи в поисках

Внучка пропавшей пенсионерки рассказала НГС, что женщина страдает шизофренией:

— Раньше, когда она была моложе, она любила ездить в деревню. Она постоянно про неё вспоминает, что там у нее хозяйство, но там уже 40 лет ничего нет. Она просто больна. Диагноз — «шизофрения». Мы предупредили родственников всех, чтобы, если она придет в эту деревню, нам сообщили.

Приметы пропавшей: рост 158 см, полного телосложения, голубые глаза. Волосы черные с проседью.

Особые приметы: отсутствуют зубы.



В день исчезновения была одета в серую удлинённую куртку, в синее платье в цветок, черные рейтузы, вязаный коричневый платок с яркими цветами. На ногах — бело-синие тапки. В руках несла пакет.



Всех, кто видел пропавшую женщину, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону 112 либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» 8 800 700-54-52.



В пятницу вечером, 10 июля, в Сузунском районе Новосибирской области пропала 59-летняя Саутина Ольга Геннадьевна. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 7 июля. С тех пор её местонахождение неизвестно.