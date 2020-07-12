В Октябрьском районе пропала 73-летняя пенсионерка с шизофренией — волонтёры просят помощи в поисках

Вечером в воскресенье , 12 июля, стало известно, что в Октябрьском районе Новосибирска пропала пожилая женщина. 73-летняя Гущина Валентина Кондратьевна ушла в неизвестном направлении с дачи СНТ «Мир» утром в субботу, 11 июля. С тех пор её местонахождение неизвестно. На ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт» также указано, что женщина нуждается в медицинской помощи.
— Женщине необходимо строго принимать лекарственные препараты. Если она не будет их принимать, это скажется на ее здоровье и состоянии, на ее ориентации в пространстве. Около десяти лет назад она терялась, родственники находили ее самостоятельно. Путь, который она проделала десять лет назад, уже проверен. Мы оповестили всех — родных, близких, знакомых и друзей, но с момента ее пропажи до сегодняшнего дня пока ее местонахождение неизвестно, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Внучка пропавшей пенсионерки рассказала НГС, что женщина страдает шизофренией:
— Раньше, когда она была моложе, она любила ездить в деревню. Она постоянно про неё вспоминает, что там у нее хозяйство, но там уже 40 лет ничего нет. Она просто больна. Диагноз — «шизофрения». Мы предупредили родственников всех, чтобы, если она придет в эту деревню, нам сообщили.
Приметы пропавшей: рост 158 см, полного телосложения, голубые глаза. Волосы черные с проседью.
Особые приметы: отсутствуют зубы.
В день исчезновения была одета в серую удлинённую куртку, в синее платье в цветок, черные рейтузы, вязаный коричневый платок с яркими цветами. На ногах — бело-синие тапки. В руках несла пакет.
Всех, кто видел пропавшую женщину, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону 112 либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» 8 800 700-54-52.
В пятницу вечером, 10 июля, в Сузунском районе Новосибирской области пропала 59-летняя Саутина Ольга Геннадьевна. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 7 июля. С тех пор её местонахождение неизвестно.