Пляжная жара или грозы? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на грядущую неделю

Начало июля уже выдалось довольно жарким. А продержится ли такая погода и на следующей неделе? Редакция НГС решила изучить прогноз погоды и заглянула на несколько популярных виртуальных метеорологических сервисов.
По данным Gismeteo, первый день следующей недели в Новосибирске будет довольно тёплым, однако город накроет дождь с грозой. Также небольшой дождь ожидается во вторник, 14 июля. Согласно сайту, погода в середине недели будет теплой и ясной. Самый жаркий день — пятница, 17 июля. Ожидается +31 градус тепла. По области возможен небольшой дождь с грозой.
По данным «Яндекс.Погоды», вся неделя будет стабильно теплой, температура воздуха будет находиться в диапазоне от +22 до +30 градусов тепла днем. При этом ясных дней ожидается всего два, а вот дождливых и пасмурных — пять. Самым жарким, по данным сайта, будет пятница, 17-е число — как раз в этот день температура воздуха достигнет +30 градусов.
Стабильно теплую, с небольшой и переменной облачностью погоду обещает и сайт Accuweather.com. По данным сервиса, единственный ясный день ожидается 19 июля, в воскресенье — температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью — +14. В остальном сайт обещает сухую погоду. В основном будет переменная облачность, полностью пасмурные дни ожидаются в середине месяца — 14 и 15 июля.
А вот центр «Фобос» обещает дожди и грозы на грядущей неделе только по ночам — 13 и 15 июля. Во все дни, кроме понедельника и вторника, ожидается малооблачная и ясная погода. Особенно жаркие дни выпадут на пятницу и субботу, 17 и 18 июля. В эти дни термометр покажет +31 градус. В остальном картина, схожая с предыдущими источниками, — стабильно тепло, временами жарко.
МЧС Новосибирской области сегодня, 12 июля, выпустило оперативный прогноз о возможных ЧС в регионе. И хоть температура и не способствует возникновению происшествий — туман может повлиять на количество аварий.