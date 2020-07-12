Пляжная жара или грозы? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на грядущую неделю

Начало июля уже выдалось довольно жарким. А продержится ли такая погода и на следующей неделе? Редакция НГС решила изучить прогноз погоды и заглянула на несколько популярных виртуальных метеорологических сервисов.

По данным Gismeteo, первый день следующей недели в Новосибирске будет довольно тёплым, однако город накроет дождь с грозой. Также небольшой дождь ожидается во вторник, 14 июля. Согласно сайту, погода в середине недели будет теплой и ясной. Самый жаркий день — пятница, 17 июля. Ожидается +31 градус тепла. По области возможен небольшой дождь с грозой.