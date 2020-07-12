«Догуляетесь со своими собаками»: сибирячка заявила о появлении догхантеров в центре города — отравился и её пес

В Новосибирске в чатах собачников в WhatsApp распространяется информация о появлении догхантеров на улице Щетинкина (скриншоты имеются в распоряжении редакции) — об отравлении сегодня своего пса неизвестным веществом рассказала одна из жительниц города. Также на отраву пожаловались собачники из Бердска и Ленинского района.
— Гуляли сегодня около 11:00 с Мичем по Урицкого, Депутатской и Щетинкина — по вот этому маленькому кружочку. У меня собака не подбирает ничего с полу, не ест. Она не дебильная, обученная. Просто понюхал высокую траву возле магазина со стороны Красного факела. Прошел десять метров, не больше. Лег на травку, — рассказала корреспонденту НГС Оксана.
Девушка подумала, что пес просто не хочет возвращаться домой.
— Начал откашливаться, как обычно, если шерсть съел или муха в рот залетела. И после этого прошел два шага, подошел ко мне, и у него сводит судорогой конечности. Он начинает выплевывать пену и просто падает в судорогах. Начал истошно кричать. Открыла пасть его — у него начал западать язык. Я его вытащила и побежала до ближайшей ветеринарной клиники. Его там откачали, — рассказала Оксана.
В ветеринарной клинике «Дай лапу» корреспонденту НГС подтвердили, что лечили сегодня Мича от отравления, но за последние две недели это первый случай подобного обращения.
— Мы как-то проходили по Щетинкина, и там стоял мужчина, который сказал: «Не ходите по этой стороне». Я ответила: «В чем проблема? Я за собакой убираю. Мы ничего не портим. Отдельной площадки нет». Он сказал: «Ну догуляетесь со своими собаками», — добавила девушка.
Оксана подозревает, что отраву могли разбросать в траве по всему району или даже налить в разбитые бутылки.
— Мне написала девушка, что у нее кошка с такими же симптомами была, но только в другом парке они гуляли — в районе площади Труда. У другой девушки недавно тоже собаку не смогли спасти в Железнодорожном районе, — добавила Оксана. — И по зиме разбрасывали отраву по району. На самом деле, очень много таких случаев. Насколько я поняла, новая волна началась в начале этой недели. Симптомы у всех одинаковые по всему городу.
Девушка планирует обратиться в полицию, но не уверена, что это поможет в решении проблемы.
В конце апреля НГС рассказывал о том, что на Затулинке от рук догхантера погибла собака. Когда хозяин гулял с псом Эйроном по улице Петухова, кто-то застрелил животное.