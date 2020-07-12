«Догуляетесь со своими собаками»: сибирячка заявила о появлении догхантеров в центре города — отравился и её пес

Девушка подумала, что пес просто не хочет возвращаться домой.

— Начал откашливаться, как обычно, если шерсть съел или муха в рот залетела. И после этого прошел два шага, подошел ко мне, и у него сводит судорогой конечности. Он начинает выплевывать пену и просто падает в судорогах. Начал истошно кричать. Открыла пасть его — у него начал западать язык. Я его вытащила и побежала до ближайшей ветеринарной клиники. Его там откачали, — рассказала Оксана.

В ветеринарной клинике «Дай лапу» корреспонденту НГС подтвердили, что лечили сегодня Мича от отравления, но за последние две недели это первый случай подобного обращения.

— Мы как-то проходили по Щетинкина, и там стоял мужчина, который сказал: «Не ходите по этой стороне». Я ответила: «В чем проблема? Я за собакой убираю. Мы ничего не портим. Отдельной площадки нет». Он сказал: «Ну догуляетесь со своими собаками», — добавила девушка.

Оксана подозревает, что отраву могли разбросать в траве по всему району или даже налить в разбитые бутылки.