В МЧС предупредили новосибирских водителей о густых туманах

МЧС Новосибирской области сегодня, 12 июля, выпустило оперативный прогноз о возможных ЧС в регионе. И хоть температура и не способствует возникновению происшествий — туман может повлиять на количество аварий.

— Туманы в ночные и утренние часы, большое количество транспортных средств на дорогах и ухудшение дорожного покрытия на отдельных участках дорог могут осложнить дорожно-транспортную обстановку и будут способствовать возникновению ДТП с наибольшей вероятностью на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, а с наиболее тяжкими последствиями на участках автомобильных дорог федерального значения, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.