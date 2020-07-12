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В МЧС предупредили новосибирских водителей о густых туманах

Плохая видимость может стать причиной аварий на трассах

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Обычно густые туманы на город спускаются в августе, в этом году их ждут раньше

Обычно густые туманы на город спускаются в августе, в этом году их ждут раньше

МЧС Новосибирской области сегодня, 12 июля, выпустило оперативный прогноз о возможных ЧС в регионе. И хоть температура и не способствует возникновению происшествий — туман может повлиять на количество аварий.

— Туманы в ночные и утренние часы, большое количество транспортных средств на дорогах и ухудшение дорожного покрытия на отдельных участках дорог могут осложнить дорожно-транспортную обстановку и будут способствовать возникновению ДТП с наибольшей вероятностью на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, а с наиболее тяжкими последствиями на участках автомобильных дорог федерального значения, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Водителям следует быть утром и вечером более внимательными и осторожными.

В прошлом году утром 22 августа на Новосибирск спустился настолько густой туман, что дальность видимости на дорогах упала до 150–200 метров.

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