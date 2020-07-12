Пьяный таксист врезался в припаркованный седан и попытался сбежать — его поймали очевидцы

В Новосибирске на улице Макаренко у дома № 52 таксист врезался в припаркованный Daewoo Nexia. Мужчина был пьян и попытался скрыться с места ДТП, но его поймали очевидцы.
— На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии уточняются. Водитель находится в нетрезвом состоянии, — рассказали корреспонденту НГС в новосибирской ГИБДД.
К счастью, никто из людей в ДТП не пострадал.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в сервис «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Сегодня стало известно, что погоня полицейских за пьяным водителем в Татарске, которая произошла в минувший четверг, попала на видео. Мужчина пытался скрыться от двух экипажей полицейских. Посмотреть ролик можно здесь.
В прошлый четверг пьяный водитель за рулём ВАЗа протаранил четыре машины на парковке. По словам очевидцев, он несколько раз пытался сбежать с места ДТП, но его остановили местные жители.