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Пьяный таксист врезался в припаркованный седан и попытался сбежать — его поймали очевидцы

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются автоинспекторы

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Очевидцы ДТП не дали водителю скрыться с места аварии

Очевидцы ДТП не дали водителю скрыться с места аварии

В Новосибирске на улице Макаренко у дома № 52 таксист врезался в припаркованный Daewoo Nexia. Мужчина был пьян и попытался скрыться с места ДТП, но его поймали очевидцы.

— На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии уточняются. Водитель находится в нетрезвом состоянии, — рассказали корреспонденту НГС в новосибирской ГИБДД.

К счастью, никто из людей в ДТП не пострадал.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в сервис «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Сегодня стало известно, что погоня полицейских за пьяным водителем в Татарске, которая произошла в минувший четверг, попала на видео. Мужчина пытался скрыться от двух экипажей полицейских. Посмотреть ролик можно здесь.

В прошлый четверг пьяный водитель за рулём ВАЗа протаранил четыре машины на парковке. По словам очевидцев, он несколько раз пытался сбежать с места ДТП, но его остановили местные жители.

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ДТПпьяный водитель
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