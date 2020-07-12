Пьяный таксист врезался в припаркованный седан и попытался сбежать — его поймали очевидцы

В Новосибирске на улице Макаренко у дома № 52 таксист врезался в припаркованный Daewoo Nexia. Мужчина был пьян и попытался скрыться с места ДТП, но его поймали очевидцы.

— На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии уточняются. Водитель находится в нетрезвом состоянии, — рассказали корреспонденту НГС в новосибирской ГИБДД.