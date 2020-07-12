Honda Accord слетела в кювет в Новосибирской области — пострадали три женщины и 4-летний ребенок

В Новосибирской области в Черепановском районе в ДТП пострадали четыре человека — в кювет слетела Honda Accord.

— В 6:50 произошло опрокидывание Honda Accord в левый кювет. Четверо пострадавших — три женщины и 4-летний ребенок. Информация по травмам и обстоятельствам ДТП уточняется, — рассказала коррреспонденту НГС Инна Якобчук, инспектор по особым поручениям отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области.

Пострадавших доставили в больницу.

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