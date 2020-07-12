«Сделал несколько оборотов в воздухе»: на развязке Северного объезда перевернулся седан

В Новосибирске на развязке Северного объезда сегодня, 12 июля, рано утром перевернулся автомобиль — пострадали два человека.
— Первое сообщение о ДТП поступило в 05:13. Перевернулась легковая «Тойота» в поселке Садовый на развязке. Пострадавших — двое, один без сознания, — такая информация поступила в службу 112.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли прокомментировать ДТП, попросив обратиться в ГИБДД, что и сделала корреспондент НГС.
— Водитель седана совершил наезд на бордюр и, по словам читателя, автомобиль сделал несколько оборотов в воздухе, после чего рухнул на газон, оказался на крыше, лишившись передней части, — сообщают в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
В областном ГИБДД корреспонденту НГС рассказали, что и водитель и пассажир получили серьезные травмы:
— Перевернулась «Тойота Королла». Водитель наехал на препятствие и опрокинулся. Двое пострадавших — водитель 1995 г.р, пассажирка 1997 г.р., — рассказала коррреспонденту НГС Инна Якобчук, инспектор по особым поручениям отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области.
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Вчера ночью, 11 июля, в Новосибирской области произошла страшная авария с участием двух «Тойот» — одну из иномарок буквально разорвало пополам. Водитель этого автомобиля — 21-летний житель Искитима Дмитрий — скончался на месте от полученных травм. Второй жертвой ДТП стал пассажир другой иномарки, ещё пять человек оказались в больнице — у них сотрясение головного мозга и различные переломы. Друг погибшего водителя рассказал корреспонденту НГС подробности трагедии.