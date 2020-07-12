«Сделал несколько оборотов в воздухе»: на развязке Северного объезда перевернулся седан

В Новосибирске на развязке Северного объезда сегодня, 12 июля, рано утром перевернулся автомобиль — пострадали два человека.

— Первое сообщение о ДТП поступило в 05:13. Перевернулась легковая «Тойота» в поселке Садовый на развязке. Пострадавших — двое, один без сознания, — такая информация поступила в службу 112.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли прокомментировать ДТП, попросив обратиться в ГИБДД, что и сделала корреспондент НГС.

— Водитель седана совершил наезд на бордюр и, по словам читателя, автомобиль сделал несколько оборотов в воздухе, после чего рухнул на газон, оказался на крыше, лишившись передней части, — сообщают в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

