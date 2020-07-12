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В Новосибирске на детской площадке загорелся кроссовер

У машины выгорел моторный отсек

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Пожарные справились с огнем за несколько минут

Пожарные справились с огнем за несколько минут

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Дмитрия Донского сегодня, 12 июля, рано утром загорелся кроссовер — он был припаркован на детской площадке. Пожарные справились с огнем за несколько минут.

— В 05:40 в Заельцовском районе Новосибирска по ул. Дмитрия Донского потушили автомобиль. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Ликвидация — в 05:58. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар попал на видео.

Причины возгорания пока не известны.

Поздно вечером 9 июня в центре Новосибирска недалеко от Театра оперы и балета загорелась машина — пожар также попал на видео.

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пожарсгорел автомобиль
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