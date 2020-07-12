В Новосибирске на детской площадке загорелся кроссовер

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Дмитрия Донского сегодня, 12 июля, рано утром загорелся кроссовер — он был припаркован на детской площадке. Пожарные справились с огнем за несколько минут.

— В 05:40 в Заельцовском районе Новосибирска по ул. Дмитрия Донского потушили автомобиль. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Ликвидация — в 05:58. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.