Погоня полицейских за пьяным водителем в Татарске попала на видео — машина врезалась в витрину магазина

Погоня полицейских за пьяным водителем в Татарске, которая произошла в минувший четверг, попала на видео. Мужчина пытался скрыться от двух экипажей полицейских.
— 9 июля в 22:35 поступило сообщение о том, что по улице Клубной города Татарска движется автомобиль «Тойота-Карина», водитель которого, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения и создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. По указанному адресу незамедлительно прибыло два экипажа полиции. На неоднократные законные требования полицейских об остановке водитель не реагировал, — рассказали подробности происшествия в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Машину удалось остановить на привокзальной площади. Но седан врезался в «Тойоту-Виста» и витрину магазина.
— Водитель и пассажир отказались выйти из транспортного средства. Вели себя агрессивно, выражались нецензурной бранью, — добавили в ведомстве.
Полицейским пришлось применить силу к водителю и пассажиру. Они были задержаны. Полицейские составили административные материалы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям сотрудников полиции), а также в отношении водителя — по ч. 1 ст. 12.8 (управление транспортным средством с состоянии алкогольного опьянения).
— Мировым судьей вынесено решение о лишении его права управления транспортным средством на 1,5 года и о наложении штрафа в 30 тысяч рублей, — объяснили в МВД.