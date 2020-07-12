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Погоня полицейских за пьяным водителем в Татарске попала на видео — машина врезалась в витрину магазина

Мужчину уже лишили прав на 1,5 года

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Водителя и пассажира задержали. Они отказывались выходить из машины и нецензурно ругались

Водителя и пассажира задержали. Они отказывались выходить из машины и нецензурно ругались

Погоня полицейских за пьяным водителем в Татарске, которая произошла в минувший четверг, попала на видео. Мужчина пытался скрыться от двух экипажей полицейских.

— 9 июля в 22:35 поступило сообщение о том, что по улице Клубной города Татарска движется автомобиль «Тойота-Карина», водитель которого, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения и создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. По указанному адресу незамедлительно прибыло два экипажа полиции. На неоднократные законные требования полицейских об остановке водитель не реагировал, — рассказали подробности происшествия в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Машину удалось остановить на привокзальной площади. Но седан врезался в «Тойоту-Виста» и витрину магазина.

— Водитель и пассажир отказались выйти из транспортного средства. Вели себя агрессивно, выражались нецензурной бранью, — добавили в ведомстве.

Полицейским пришлось применить силу к водителю и пассажиру. Они были задержаны. Полицейские составили административные материалы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям сотрудников полиции), а также в отношении водителя — по ч. 1 ст. 12.8 (управление транспортным средством с состоянии алкогольного опьянения).

— Мировым судьей вынесено решение о лишении его права управления транспортным средством на 1,5 года и о наложении штрафа в 30 тысяч рублей, — объяснили в МВД.

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