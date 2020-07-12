Погоня полицейских за пьяным водителем в Татарске попала на видео — машина врезалась в витрину магазина

Погоня полицейских за пьяным водителем в Татарске, которая произошла в минувший четверг, попала на видео. Мужчина пытался скрыться от двух экипажей полицейских.

— 9 июля в 22:35 поступило сообщение о том, что по улице Клубной города Татарска движется автомобиль «Тойота-Карина», водитель которого, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения и создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. По указанному адресу незамедлительно прибыло два экипажа полиции. На неоднократные законные требования полицейских об остановке водитель не реагировал, — рассказали подробности происшествия в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.