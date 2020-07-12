В Новосибирской области выявили рекордное число заболевших коронавирусом

В Новосибирской области на утро 12 июля выявили ещё 121 случай заражения коронавирусом.

— В регионе зарегистрировано 7 274 случая COVID-19 (+121 за последние сутки), в том числе 428 детей. 5 164 человека выписаны с выздоровлением (+81 за сутки), — сообщили в оперштабе региона по коронавирусу.

От Covid-19 скончались еще пять пациентов.

— Мужчины в возрасте 61 год и 77 лет и три женщины, им было 71 год, 74 года и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 142 человека, — добавили в оперштабе. - В отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек. На ИВЛ — 24 пациента.