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В Новосибирской области выявили рекордное число заболевших коронавирусом

Болезнь нашли ещё у 121 жителя

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В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 95 человек. На ИВЛ — 24 пациента.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 95 человек. На ИВЛ — 24 пациента.

В Новосибирской области на утро 12 июля выявили ещё 121 случай заражения коронавирусом.

— В регионе зарегистрировано 7 274 случая COVID-19 (+121 за последние сутки), в том числе 428 детей. 5 164 человека выписаны с выздоровлением (+81 за сутки), — сообщили в оперштабе региона по коронавирусу.

От Covid-19 скончались еще пять пациентов.

— Мужчины в возрасте 61 год и 77 лет и три женщины, им было 71 год, 74 года и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 142 человека, — добавили в оперштабе. - В отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек. На ИВЛ — 24 пациента.


В детскую больницу №3 госпитализированы 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Сейчас в стационарах Новосибирска находятся 2 103 пациента в подтвержденным ковидом и подозрением на него. В больницы районов области госпитализированы 732 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

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