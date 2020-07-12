Пять человек умерло от коронавируса в Новосибирской области — свежие данные оперштаба

В Новосибирской области от коронавируса умерло еще пять жителей.



— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год и 77 лет и три женщины, им было 71 год, 74 года и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 142 человека, — сообщили в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

Всего в регионе на 12 июля 2020 года от коронавируса умерли 142 человека. В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 95 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

8 июля стало известно, что в Алтайском крае умер 18-летний студент Михаил Петрашов, заражённый коронавирусом. Молодой человек работал в студотряде по сбору ягод в Змеиногорском районе. Несколько дней назад в этом отряде произошла вспышка ОРВИ. Михаила с температурой увезли в Барнаул, где он впоследствии скончался. Журналист НГС поговорила с близкими погибшего студента — его друзья утверждают, что перед поездкой в Змеиногорск Михаил сдавал тест на коронавирус, а значит, он заразился уже во время работы. Подробности — в нашем материале.