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Тема дняДва человека погибли в ночном ДТП

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Врезался в КАМАЗ дорожников: житель Подмосковья погиб на трассе в Новосибирской области

Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии

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Погибшему водителю было 42 года

Погибшему водителю было 42 года

В Новосибирской области в Убинском районе вчера вечером около 19:00 на 1233 км автодороги Р-254 «Иртыш» водитель автомобиля «Лада Калина» врезался в КАМАЗ дорожных служб. Мужчина погиб на месте ДТП.

— Водитель 1978 года рождения, следовал со стороны Омска в направлении Новосибирска. Он столкнулся с автомобилем КАМАЗ, стоящим в попутном направлении на участке проведения дорожно-ремонтных работ, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — В результате ДТП водитель «Лады», житель Московской области, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Пассажиров в «Ладе Калине» в момент ДТП не было.

Вы были очевидцем аварии? Знаете погибшего? А может быть, у вас есть важные детали об этом ДТП? Присылайте свои фото и видео на редакционный номер: +7 913 157-00-00 (в любой из мессенджеров) либо напишите нам на почту: news@ngs.ru.

Вчера ночью, 11 июля, в Новосибирской области произошла страшная авария с участием двух «Тойот» — одну из иномарок буквально разорвало пополам. Водитель этого автомобиля — 21-летний житель Искитима Дмитрий — скончался на месте от полученных травм. Второй жертвой ДТП стал пассажир другой иномарки, ещё пять человек оказались в больнице — у них сотрясение головного мозга и различные переломы. Друг погибшего водителя рассказал корреспонденту НГС подробности трагедии.

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ДТПДТП с погибшим
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