Врезался в КАМАЗ дорожников: житель Подмосковья погиб на трассе в Новосибирской области

В Новосибирской области в Убинском районе вчера вечером около 19:00 на 1233 км автодороги Р-254 «Иртыш» водитель автомобиля «Лада Калина» врезался в КАМАЗ дорожных служб. Мужчина погиб на месте ДТП.

— Водитель 1978 года рождения, следовал со стороны Омска в направлении Новосибирска. Он столкнулся с автомобилем КАМАЗ, стоящим в попутном направлении на участке проведения дорожно-ремонтных работ, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — В результате ДТП водитель «Лады», житель Московской области, от полученных травм скончался на месте происшествия.